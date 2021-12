Jakub Moder w akcji! Ależ to zrobił [WIDEO]

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Do tej sytuacji doszło w 42. minucie spotkania. Jakub Moder przejął piłkę przy lewej stronie boiska, po czym zbiegł do środka i przytomnie zauważył niekrytego Maupaya - podał do niego piłkę między nogami obrońcy, a Maupay uderzył z 17 metrów w okienko bramki gości.

Osiem minut wcześniej jeszcze ładniejszego gola strzelił Leandro Trossard - po podaniu Enocka Mwepu z połowy boiska przelobował wychodzącego z bramki Alvaro Fernandeza, a piłkę kopnął, jeszcze zanim ta spadła na murawę.

Brighton wygrało 2:0 i awansowało na 9. miejsce w tabeli Premier League - ma 23 pkt po 17 meczach (Brentford spadło na 13. miejsce z 20 pkt). Brighton jednocześnie ma o jeden mecz rozegrany mniej od 8. Wolverhampton, do którego traci dwa punkty. "Mewy" przegrały w tym sezonie zaledwie cztery mecze (czyli mniej, niż czwarty Arsenal czy znajdujące się na kolejnych miejscach Tottenham, West Ham United, Manchester United czy wspomniany Wolverhampton), ale ekipa prowadzona przez Grahama Pottera remisowała aż ośmiokrotnie.

Za to dla Modera to już trzecia asysta w tym sezonie Premier League (wcześniej asystował w spotkaniach z Burnley oraz Southampton) - to już jego 16. występ. Zagrał również w dwóch meczach Pucharu Ligi w pełnym wymiarze i strzelił jednego gola (z Cardiff).