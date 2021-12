Kosmos w Premier League. Dziewięć goli w hicie. A to nie koniec

W niedzielnym meczu liderujący w Premier League Manchester City nie zachował czystego konta, ale okazał się lepszy od Leicester City. Końcowy wynik 6:3 oddał to, na co wskazywały statystki. The Citizens mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki (72%-28%), a także w liczbie rzutów rożnych (14-4). Dwie z sześciu bramek dla Manchesteru strzelił Raheem Sterling. Kolejne trzy punkty na koncie jego drużyny to pewność w utrzymaniu przewagi nad goniącymi Liverpoolem i Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Nasz człowiek w Barcelonie i PSG. Syprzak: Zostałem rzucony na głęboką wodę

Southampton wygrywa, a Bednarek bohaterem

Zwycięstwo na swoje konto w niedzielę dopisał też zespół Southampton, który pokonał 3:2 West Ham United. Wynik spotkania otworzył te drugi i to już w 8. minucie gry, dzieki strzałowi lewą nogą. W pierwszej połowie więcej bramek nie było. Dopiero w 49. minucie Michail Antonio wyrównał i West Ham odzyskał nadzieję. 12 minut później James Ward-Prowse znów dał prowadzenie Southampton. To dzięki rzutowi karnemu, który przyznano drużynie The Saints po analizie VAR. Trzy minuty później znów był remis, bo trafił Said Benrahma.

Ile zarobi Paulo Sousa? Wyciekły szczegóły kontraktu z Flamengo

Mogło wydawać się, że mecz zakończy się remisem. Wtedy właśnie na odpowiedniej pozycji znalazł się Jan Bednarek. Polak popisał się strzałem głową i dopisał gola na swoje konto. Tym samym pokonał w bezpośrednim pojedynku Łukasza Fabiańskiego. Dzięki niemu mecz zakończył się zwycięstwem Southampton. Komplet punktów dla zespołu The Saints ma spore znaczenie, bo pozwoliło to na awans w tabeli. Aktualnie to 14. lokata, ale wiele drużyn ma więcej zaległych spotkań. Southampton ma do odrobienia "ledwie" jeden mecz.

Arsenal i Tottenham z pewnymi triumfami

Swoją wyższość nad ostatnią aktualnie drużyną w Premier League udwodnił dziś Arsenal. Piłkarze Norwich na boisku prawie nie istnieli. Londyńczycy mieli przewagę w posiadaniu piłki, celnych strzałach i wielu innych elementach. Dzięki temu rozgromili rywali 5:0 i po czwartej wygranej z rzędu zajmują czwartą pozycję w ligowej tabeli.

Tottenham Hotspur mierzył się natomiast z Crystal Palace i to ci pierwsi okazali się lepsi. Wynik spotkania otworzył Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii w 32. mecie trafił do siatki rywali dzięki uderzeniu prawą nogą. 120 sekund później jego kolega z drużyny - Lucas Moura - podwyższył prowadzenie strzałem głową. Na kolejną bramkę kibice czekali do 72. minuty. Wtedy Heung-Min Son uderzeniem z woleja z prawej trafił do siatki. W pole karne wrzucił Lucas Moura. Tottenham dzięki wygranej zajmuje piąte miejsce w tabeli.

"Ale jaja". Jan Bednarek bohaterem! Łukasz Fabiański bez szans

W niedzielę rozegrane zostaną jeszcze dwa mecze Premier League. O 18:30 ważne spotkanie rozegra Chelsea. Jeśli "The Blues" wygrają, będą mieli 41 punktów - tyle samo, ile ma Liverpool. "The Reds" czekają na swoje spotkanie, bo te zostało przełożone przez pandemię koronawirusa. O 21:00 na murawę wyjdą Brighton & Hove Albion i Brentford. Relacje z tych spotkań możecie śledzić tutaj.