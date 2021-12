"Ale jaja". Jan Bednarek bohaterem! Łukasz Fabiański bez szans

Tegoroczne Boxing Day było zupełnie inne niż wszystkie. Z powodu zakażeń koronawirusem przełożone zostały mecze Liverpoolu z Leeds United, Wolverhampton z Watfordem czy Burnley z Evertonem. Dodatkowo z powodu pozytywnych wyników testów na COVID-19 na ławkach trenerskich Aston Villi oraz Crystal Palace zabrakło odpowiednio Stevena Gerrarda oraz Patricka Vieiry. Nie było żadnych zmian w przypadku meczu West Hamu z Southampton - Łukasz Fabiański oraz Jan Bednarek wyszli w podstawowych składach swoich zespołów.

Jan Bednarek bohaterem Southampton. Obrońca pokonał Łukasza Fabiańskiego. "Ale tak rodak rodakowi?"

Mecz West Hamu United z Southampton od samego początku był rozgrywany na wysokiej intensywności. Święci objęli prowadzenie w ósmej minucie po bramce Mohameda Elyounoussiego i nie oddali go do końca pierwszej połowy. Na początku drugiej części meczu do wyrównania doprowadził Michail Antonio, a z rzutu karnego odpowiedział James Ward-Prowse. W 65. minucie Said Benrahma znów wyrównał stan meczu i wydawało się, że taki wynik może już pozostać do końca.

W 70. minucie Southampton miał rzut wolny z lewej strony boiska. James Ward-Prowse dośrodkował piłkę w stronę Jana Bednarka, a reprezentant Polski wykorzystał błąd Craiga Dawsona oraz Tomasa Soucka, pokonując Łukasza Fabiańskiego uderzeniem głową. "Ale jaja. Bednarek ma więcej goli w lidze od Leo Messiego" - zauważył jeden z kibiców Southampton na Twitterze. "Każdego dnia brałbym Bednarka do West Hamu" - napisał fan Młotów.

Tym samym Southampton pokonało 3:2 West Ham United w trakcie Boxing Day i awansowało na 14. miejsce w tabeli Premier League. Z kolei Młoty wypadły poza strefę europejskich pucharów i tracą punkt do Tottenhamu, który rozegrał dwa mecze mniej. Dla Jana Bednarka był to drugi gol w sezonie. Wcześniej obrońca trafił w starciu z Leicester City. "Był jedną z ofiar upokorzenia 0:9 w 2019 roku, teraz natychmiast uciszył kibiców gości" - pisały wówczas angielskie media.