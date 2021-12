Miażdżące komentarze po występie reprezentanta Polski. 1/10

Kilka dni po kompromitującej porażce 0:7 z Manchesterem City, Leeds United zagrało kolejny bardzo słaby mecz w Premier League. Mocno osłabiony zespół Marcelo Bielsy przegrał na własnym stadionie aż 1:4 z Arsenalem w jedynym sobotnim spotkaniu ligi angielskiej. Jedynego gola dla Leeds strzelił Raphinha, a dla ekipy z Londynu kolejno trafiali do siatki Gabriel Martinelli - dwie bramki i po jednym Bukayo Saka i Emile Smith Rowe.

W zespole 78 minut na boisku spędził Mateusz Klich, który rozegrał fatalny mecz i został bardzo surowo oceniony przez angielskie media.

Koszmarny występ Klicha z Arsenalem. "Był częścią linii pomocy, która wydawała się nieobecna"

"Był częścią linii pomocy, która wydawała się nieobecna przez większą część pierwszej połowy" - napisali dziennikarze portalu yorkshirepost.co.uk, którzy ocenili występ pomocnika na notę "4" w skali 1-10.

Na Klichu suchej nitki nie zostawił serwis 90min.com. Polak dostał tam koszmarną ocenę 1/10. "Zero taktyki, tylko emocje" - czytamy na łamach serwisu.

"Nie był w stanie przejąć żadnej kontroli w środku boiska nad Thomasem Parteyem czy Granitem Xhaką. Zawinił przy drugiej bramce dla Arsenalu, która była kluczowa dla losów meczu" - podkreślono w podsumowaniu na portalu leeds-live.co.uk, gdzie Klich dostał "4". Warto podkreślić, że żaden z piłkarzy Leeds nie otrzymał niższej noty niż "4".

"Reprezentant Polski przechodzi obecnie przez niezwykle trudny okres. Od porażki z West Ham pod koniec września, ani razu nie zagrał 90 minut. Pomimo powrotu do wyjściowego składu w sobotę, ponownie został ściągnięty z boiska przed końcem. Gdy próbował przejść obok Bielsy, trener objął go za ramię i przemówił do niego, a przynajmniej próbował, ale pomocnik nie był w nastroju" - zauważyli dziennikarze serwisu.

Leeds United po trzeciej przegranej z rzędu w lidze obecnie jest na 16. miejscu w tabeli z dorobkiem 16 punktów w 18 meczach, a Arsenal plasuje się na czwartej pozycji. Piłkarze Artety zgromadzili 32 punkty. W kolejnym spotkaniu, o ile nie przeszkodzi koronawirus, Arsenal zagra na wyjeździe z Norwich City w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, a Leeds United zmierzy się na Anfield z Liverpoolem.