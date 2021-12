Media: To koniec. Rangnick chce odejścia dwóch piłkarzy z Manchesteru United

Manchester United ogłosił na początku grudnia tego roku, że Ralf Rangnick będzie pełnił funkcję trenera tymczasowego pierwszego zespołu do końca sezonu. Dodatkowo Niemiec przez kolejne dwa lata będzie doradzał klubowi i będzie miał wpływ na wybór swojego następcy oraz na budowę kadry Czerwonych Diabłów.

Ralf Rangnick nie liczy już na dwóch piłkarzy. Mają zgodę na odejście z Manchesteru United

Brytyjska gazeta "Daily Mirror" informuje, że Jesse Lingard oraz Anthony Martial mogą odejść z Manchesteru United w najbliższych tygodniach. Obaj zawodnicy zostali skreśleni przez Ralfa Rangnicka i mają zgodę na odejście. Potencjalnych nabywców mogą jednak odstraszyć wyceny ustanowione przez władze Manchesteru United. W przypadku Lingarda klub liczy na zarobek w wysokości 20 mln funtów, mimo że zawodnik ma umowę ważną tylko do końca czerwca 2022 roku.

Z kolei Anthony Martial miałby odejść za 30 mln funtów, ale na ten moment nie ma chętnych na jego zatrudnienie na stałe. Francuz na razie dostaje oferty wypożyczenia od takich klubów, jak Atletico Madryt czy Juventus. Wcześniej Fabrizio Romano informował o chęci odejścia Deana Hendersona, ale ten ruch wydaje się mało prawdopodobny, bo Manchester United poza nim nie ma silnego rywala dla Davida De Gei.

Na samym początku pracy Rangnicka media informowały, że głównym celem Manchesteru United będzie sprowadzenie Erlinga Brauta Haalanda, a szkoleniowiec za namówienie Norwega do transferu miałby dostać 10 mln euro premii. Niemiec zdementował te plotki na konferencji prasowej i stwierdził wprost, że to nonsens. Na ten moment kandydatami do transferu do Man United są Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Amadou Haidara (RB Lipsk) oraz Kalvin Philips (Leeds United).