Transferowy hit za 100 mln euro w Premier League? Chcą rozbić bank

Newcastle United od października tego roku nie jest już własnością Mike'a Ashleya. Biznesmen sprzedał klub z St. James' Park za 300 milionów funtów Saudyjskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (PIF). "Premier League otrzymała prawnie wiążące zapewnienia, że Królestwo Arabii Saudyjskiej nie będzie kontrolować Newcastle United" - skomentował klub w specjalnym oświadczeniu. Od tego czasu regularnie media publikują plotki transferowe związane z Newcastle, mniej lub bardziej wiarygodne.

Media: Newcastle United chce sprowadzić Dusana Vlahovicia. Proponuje ogromne pieniądze

Włoska telewizja RAI Sport poinformowała, że Newcastle United jest zdeterminowane, aby pozyskać w najbliższym czasie Dusana Vlahovicia, występującego w barwach Fiorentiny. Klub z Toskanii prawdopodobnie nie będzie w stanie zatrzymać napastnika, co oznacza, że powinien na nim zarobić spore pieniądze. Włosi uważają, że Newcastle United wysłało oficjalną ofertę do Violi, w której oferuje 100 mln euro za Serba.

O ile Fiorentina byłaby skłonna zaakceptować tę ofertę, to inaczej wygląda sytuacja w przypadku Dusana Vlahovicia. 21-latek chce koniecznie dołączyć do klubu, który regularnie występuje w Lidze Mistrzów, a tego Sroki nie mogą mu zagwarantować. Zespół prowadzony przez Eddiego Howe'a zajmuje 19. miejsce w tabeli z 10 punktami. Z podobnego powodu Vlahović odmówił Arsenalowi. Wcześniej Serb był przymierzany do takich klubów, jak Bayern Monachium czy Juventus.

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Fiorentiną do końca czerwca 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że napastnik go nie przedłuży. Joe Barone, dyrektor generalny Violi przekazał w rozmowie z gazetą "La Repubblica", że Vlahović nie akceptuje żadnych ofert, mimo że mógłby zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem Fiorentiny w historii. Vlahović zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty w 19 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach.