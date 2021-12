Kolejna wpadka Chelsea w Premier League. Miliarderzy wciąż na samym dnie

Liverpool nie odpuszcza Manchesterowi City. "The Reds" w czwartkowy wieczór pokonali u siebie Newcastle United 3:1 i utrzymują jeden punkt straty do zespołu Pepa Guardioli. Wpadkę zaliczyła za to trzecia Chelsea, która tylko zremisowała na Stamford Bridge z Evertonem 1:1.

