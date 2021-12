Kompromitacja Tottenhamu! Dziesięć goli w hicie z Liverpoolem! "To mój ostatni raz" [eSekcja]

To będzie piękna niedziela dla wszystkich fanów Premier League, bo Tottenham zagra w hicie z Liverpoolem. I jeśli będzie to tak szalone spotkanie, jak nasza symulacja, to fani Kogutów zapadną się pod ziemię. Jak wyglądał angielski hit w programie eSekcja na Sport.pl? Adrian Olek z CANAL+ Sport zmierzył się z Antonim Partumem ze Sport.pl. Zapraszamy do oglądania!

