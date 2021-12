Skandal w finale MLS! Piłkarz trafiony w twarz butelką z trybun! Klub już reaguje [WIDEO]

Mecz finałowy ligi Major League Soccer miał być prawdziwym świętem w Portland. Tamtejsi Timbers, podobnie jak New York City, awansowało do wielkiego finału z ledwie czwartego miejsca w swojej konferencji, a do tego dzięki większej liczbie zdobytych punktów w rundzie zasadniczej organizowało ten finał na własnym stadionie.

Timbers rozpoczęli jednak ten mecz wyjątkowo kiepsko, z czego skorzystali New York City, którzy wcześniej wyeliminowali m.in. New England Revolution Adama Buksy, zdecydowanie najlepszy zespół sezonu zasadniczego.

W 40. minucie, po dobrze rozegranym rzucie wolnym, do dośrodkowania Maximiliano Moraleza dopadł w polu karnym Valentin Castellanos i jego strzał głową po fatalnej interwencji bramkarza Timbers Steve'a Clarka wpadł do siatki, dając gościom prowadzenie.

Po chwili jednak doszło do skandalu - cieszący się z gola zawodnicy New York City zostali obrzuceni przedmiotami z trybun, a pełna plastikowa butelka trafiła w twarz Jesusa Medinę.

Mecz nie został jednak przerwany, a Medina szybko wrócił do gry, która została wznowiona Po pierwszej połowie New York City prowadziło z Portland Timbers 1:0. Na ławce gospodarzy mecz rozpoczął polski napastnik Jarosław Niezgoda.

Klub z Portland reaguje. "Zero tolerancji"

Jeszcze przed startem drugiej połowy Portland Timbers wydali komunikat w tej sprawie. "Kibic, który rzucił przedmiot, został wyrzucony ze stadionu i otrzymał zakaz stadionowy na mecze na Providence Park. Z naszej strony jest zero tolerancji dla takich zachowań" - napisano.

