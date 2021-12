Mateusz Klich antybohaterem Leeds. Bezmyślny faul Polaka dał zwycięstwo Chelsea

Była trzecia minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy. Chelsea tylko remisowała przed własną publicznością z Leeds United 2:2 i zaciekle atakowała, by zdobyć zwycięską bramkę. Piłkę w polu karnym otrzymał stoper Antonio Rudiger. Pilnował go Mateusz Klich i w bezsensowny sposób, w nie groźnej sytuacji, kopnął w nogę stojącego tyłem do bramki Niemca. Sędzia bez chwili wahania wskazał na rzut karny. Analiza VAR potwierdziła słuszną decyzję arbitra.

Klich krytykowany

Mateusz Klich, który pojawił się na boisku w 59. minucie za ten faul nie dostał żółtej kartki. Gdyby tak się stało, to opuściłby boisko, bo wcześniej został ukarany w 69. minucie.

Za swój faul, zebrał mnóstwo krytycznych opinii od kibiców. Fani nie rozumieli jego bezsensownego zachowania.

Na oficjalnej stronie klubowej można przeczytać artykuł z ocenami dla piłkarzy Leeds United zatytułowany: Raphinha i Klich prezentują Chelsea rzuty karne. - Spóźnił się z kopnięciem i popełnił zupełnie niepotrzebny faul - czytamy w ocenie Klicha. Otrzymał on notę "5". Tak słabą ocenę dostali tylko jeszcze trzej zawodnicy Leeds.

Do jedenastki po raz drugi w tym meczu podszedł Jorginho i zdobył zwycięską bramkę. Wcześniej trafił w 58. minucie na 2:1. Wtedy również rzut karny wywalczył Rudiger. Pierwszą bramkę dla Chelsea strzelił Mason Mount (42.). Dla gości trafili Raphinga z rzutu karnego (28.) oraz 19-letni napastnik Joe Gelhardt, który w 83. minucie strzelił gola po zaledwie minucie przebywania na boisku. Było to jego pierwsze dotknięcie piłki w meczu.Gelhardt został pierwszym nastoletnim piłkarzem Leeds United, który strzelił gola dla Leeds od czasu Jamesa Milnera z 2004 roku.

Chelsea po tej wygranej wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma punkt straty do Liverpoolu oraz dwa do prowadzącego Manchesteru City. Leeds United jest dopiero na piętnastym miejscu (16 punktów).

