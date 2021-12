50 milionów za 17-latka. Juergen Klopp zwietrzył okazję, by odebrać Barcelonie talent

FC Barcelona wciąż ponosi konsekwencje fatalnego zarządzania klubem w ostatnich latach. Oprócz problemów finansowych pojawiają się także coraz większe problemy sportowe. Drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza odpadła właśnie z Ligi Mistrzów już w fazie grupowej, co zdarzyło się po raz pierwszy od ponad 20 lat. To może pociągnąć za sobą kolejne kłopoty finansowe dla klubu.

Trudna sytuacja FC Barcelony może sprawić, że władze klubu będą zmuszone do pozbycia się kilku zawodników pierwszej drużyny, aby nieco zasilić budżet. W ostatnich dniach mówiło się, że z Camp Nou mogą się pożegnać tacy zawodnicy jak Frenkie de Jong czy Marc-Andre Ter Stegen. Okazuje się jednak, że nie tylko oni w najbliższym czasie mogą zmienić barwy.

Jak poinformował kataloński portal El Nacional 17-letni Gavi może przenieść się do Liverpoolu. Wielkim entuzjastą talentu młodego zawodnika jest Juergen Klopp przez co stara się namówić właścicieli angielskiego klubu, aby zapłacili 50 milionów euro klauzuli, jaka jest wpisana w kontrakcie z Hiszpana. Ten natomiast obowiązuje tylko do czerwca 2023 roku i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony. Jeżeli więc FC Barcelona chciałaby coś na nim zarobić, musi rozpatrzyć taką ewentualność. W przeciwnym wypadku za rok w kolejnym zimowym okienku transferowym pomocnik może podpisać kontrakt z nowym pracodawcą i odejść za darmo latem.

Gavi jest obecnie jedną z najważniejszych postaci w FC Barcelonie. 17-letni zawodnik został wprowadzony do składu jeszcze przez Ronalda Koemana, ale Xavi również regularnie wystawia go w pierwszym składzie. Młody pomocnik rozegrał już w tym sezonie 20 spotkań, w których zdobył jedną asystę. W ostatnim czasie jest również regularnie powoływany przez Luisa Enrique do reprezentacji Hiszpanii.