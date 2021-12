Media: Eden Hazard wróci do Premier League. Może zagrać z Polakiem

Eden Hazard trafił do Realu Madryt dwa i pół roku temu z Chelsea Londyn, ale od tego czasu kompletnie nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Belg miał zastąpić Cristiano Ronaldo na Estadio Santiago Bernabeu, ale bardzo często wypadał z gry z powodu licznych urazów. "Niezrozumiałe. Wciąż nie rozumiem, jak dotarł na swój pierwszy trening w Realu Madryt z siedmiokilogramową nadwagą. Nie ma znaczenia, czy było to pięć kilo czy siedem. Jak to możliwe? Przytyć pięć kilo w trzy tygodnie?" - pytał Marc Degryse, legendarny belgijski piłkarz na łamach "Het Laatste Nieuws".

Media: Eden Hazard może znów grać w Premier League. Ofertę złożył West Ham United

Hiszpański dziennik "El Nacional" informuje, że West Ham United jest zainteresowany pozyskaniem Edena Hazarda. Zespół prowadzony przez Davida Moyesa miał już też złożyć ofertę w wysokości 25 mln euro, ale została ona odrzucona przez "Los Blancos". Obecny lider Primera Division domaga się dwa razy większych pieniędzy za reprezentanta Belgii. Florentino Perez jest gotowy sprzedać Hazarda już w zimowym oknie.

Wcześniej o Edena Hazarda zabiegało Newcastle United, ale skrzydłowy nie chce przenosić się do zespołu walczącego o utrzymanie w Premier League i chętniej wróci do Londynu.

Już w październiku Carlo Ancelotti ogłosił, że nie będzie robił problemu Belgowi z odejściem. "Nigdy nie zmuszałem zawodnika do pozostania w klubie, jeśli chce odejść. Problemem Edena Hazarda jest to, że trener preferuje innych graczy do składu" - powiedział szkoleniowiec.

Eden Hazard w Realu Madryt zagrał w 55 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek oraz miał dziewięć asyst. Belg z powodu problemów zdrowotnych opuścił łącznie aż 61 meczów. Kontrakt Hazarda z Realem Madryt jest ważny do końca czerwca 2024 roku.