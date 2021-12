Rozłam w Premier League? Sześć klubów blokuje zmiany, które wyrównują szanse

Problemy stwarza sześć największych klubów w Anglii, czyli Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United oraz Manchester City. Kluby "wielkiej szóstki" chcą, by kwalifikacje do europejskich pucharów odbywały się nie tylko na zasadzie wyników sportowych w danym sezonie, ale też na podstawie historycznych osiągnięć.

Oznaczałoby to, że na przykład West Ham United, który zająłby czwarte miejsce w lidze, mógłby nie zagrać w Lidze Mistrzów, bo jego miejsce zajęłyby dwa kluby z "wielkiej szóstki", które zakończyły sezon za plecami londyńczyków. Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United oraz Manchester City argumentują, że pomysł wziął się po rozmowach z UEFA po upadku projektu Superligi. Wszystkie sześć klubów było zamieszanych w projekt, który upadł dobę po założeniu, jednak kluby miały otrzymać od UEFA pewne obietnice.

Spór o zasady kwalifikacji do pucharów w Anglii

Jedną z nich miało być dodanie do systemu kwalifikacji do europejskich pucharów miejsc na podstawie klubowego rankingu. To pomagałoby gigantom w grze w Lidze Mistrzów i Lidze Europy po nieudanych sezonach. Informator "The Times" stwierdził jednak, że żadnego porozumienia nie było, a pomysł, który co prawda się pojawił, bardzo szybko upadł.

Do głosowania w sprawie nowej karty przepisów ma dojść we wtorek. Na spotkaniu, do którego ostatnio doszło, jeden z przedstawicieli klubów "wielkiej szóstki" przekonywał, że Premier League potrzebuje rozwiązań podobnych do tych z Urugwaju, gdzie spadek wyliczany jest na podstawie trzech sezonów. Przedstawiciele pozostałych 14 klubów odrzucają możliwość porozumienia, argumentując, że układ sił w lidze mocno zmienił się po upadku Superligi. Obnażenie słabości projektu miało osłabić pozycję najsilniejszych klubów.

Nowa karta przepisów będzie podpisywana co roku przez każdy z klubów Premier League. Jedną z najważniejszych zmian jest dodanie do niej zapisu o zakazie udziału w rozgrywkach, które nie są organizowane przez Premier League, EFL, UEFA czy FIFA. Wszystko po to, by uniemożliwić klubom ucieczkę w taki projekt jak Superliga.