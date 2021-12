Guardiola wskazał najlepszego piłkarza Premier League. "Robi z piłką wszystko"

Manchester City w środę pokonał Aston Villę 2:1 na wyjeździe w 14. kolejce Premier League po bramkach Portugalczyków - Rubena Diasa i cudownym woleju Bernardo Silvy. Szkoleniowiec gości Pep Guardioli po zakończeniu spotkania zabrał głos i postanowił wyróżnić jednego ze swoich zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Skandal w polskiej lidze. Lata dyskwalifikacji. Przekroczył wszystkie granice

- On jest najlepszy. Dwa lub trzy sezony temu również był najlepszy. Ma specjalną umiejętność robienia z piłką wszystkiego, co chce. W starciu z dobrym bramkarzem było to niesamowite wykończenie - zachwycał się Guardiola grą i golem Bernardo Silvy. I dodał: - Musisz wrócić do czasu, gdy wygraliśmy ligę z 98 punktami, przejrzyj filmy, a zobaczysz teraz tego samego gracza, co wtedy.

Zobacz gola Bernardo Silvy z Aston Villą:

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Berardo Silva znowu zachwyca. Ma niesamowite statystyki w obecnym sezonie

Portugalczyk po słabszym poprzednim sezonie, kiedy pojawiały się nawet spekulacje, aby go sprzedać albo oddać na wypożyczenie, w obecnym sezonie zachwyca. W 13 meczach Premier League ma na koncie już pięć bramek i dwie asysty.

Oprócz tego ofensywny zawodnik jest również niezwykle pracowity. Według statystyk podanych przez Sky Sports w każdym meczu Premier League przebiega najwięcej spośród wszystkich piłkarzy ligi - średnio 11,92 km. W sumie we wszystkich meczach przebiegł już ponad 148 km. Oprócz tego Portugalczyk zajmuje czołowe miejsca w innych klasyfikacjach. Jest pierwszy w próbach dryblingu (38), drugi w przechwytach oraz drugi w wygranych pojedynkach (aż 63).

Polskie piłkarki podobne do kadry Sousy. "To żadne nasze DNA. Surowo za to płacimy"

Zdanie Guardioli podzielił dziennikarz Clinton Morrison w programie "Soccer Special". - Bernardo Silva jest dla mnie w tej chwili jest jednym z najlepszych pomocników w Premier League. Jego gol jest jednym z najlepszych goli w historii - powiedział.

Bernardo Silva jest piłkarzem Manchesteru City od 1 lipca 2017 roku, kiedy został sprowadzony za 50 mln euro z AS Monaco. Jego obecny kontrakt z mistrzem Anglii obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.