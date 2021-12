Włoska prokuratura chce przesłuchać Ronaldo w sprawie "tajnego porozumienia"

Cristiano Ronaldo pod koniec letniego okna transferowego zamienił Juventus na Manchester United, ale jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Portugalczyk może być niedługo wezwany do włoskiej prokuratury, aby opowiedzieć o finansowych szczegółach swojego kontraktu i kolejnych porozumień z działaczami "Starej Damy".

Śledztwo ws. Juventusu trwa. Gigant z Turynu może zostać zdegradowany

Kilka dni temu przedstawiciele turyńskiej prokuratury pojawili się w biurach Juventusu, aby skonfiskować kontrakty, faktury i sprawozdania finansowe, jako dowód w toczącym się dochodzeniu w sprawie transakcji finansowych i transferowych Juve.

Turyńczykom zarzuca się, że sfałszowali wartości aż 42 transferów w latach 2019-2021, aby spełnić przepisy Financial Fair Play. Jeśli zarzuty by się potwierdziły, Juventus może zostać nawet karnie zdegradowany do Serie B!

Ronaldo będzie przesłuchiwany?

Jednym ze świadków w tej sprawie może być Cristiano Ronaldo, którego włoska prokuratura chce przepytać o szczegóły "tajnego porozumienia" z działaczami Juve. Mówi się, że ta tajna umowa może być powiązana albo z kwotą wynagrodzenia, którą zgodził się odroczyć w szczycie pandemii COVID-19 w 2020 roku, albo z pakietem odpraw, który otrzymał przed ponownym dołączeniem do Czerwonych Diabłów w sierpniu.

Chociaż są nagrane rozmowy telefoniczne, w których można było usłyszeć, jak dyrektorzy "Starej Damy" rozmawiają o konkretnym dokumencie dotyczącym 36-latka, który „teoretycznie nie powinien istnieć", śledczy podobno jeszcze go nie znaleźli.

Juventus zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 24 punktów. Zespół Massimiliano Allegriego traci do prowadzącego Napoli aż 12 punktów.