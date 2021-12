Szalony plan władz Manchesteru United! Wielka premia za hitowy transfer

Przed kilkoma dniami niemieckie media poinformowały o planach transferowych Ralfa Rangnicka. Najgłośniejszym transferem, jaki miałby przeprowadzić trener Manchesteru United, jest sprowadzenie do klubu Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. Rangnick ma dobry kontakt z młodym napastnikiem po tym, jak przyczynił się do jego transferu do RB Salzburg. Zgodnie z doniesieniami 63-latek chce skontaktować się z piłkarzem i jego agentem, aby przekonać ich do sensacyjnego transferu.

Ralf Rangnick otrzyma premię za Haalanda. Ile zapłaci Manchester United?

Wszystko wskazuje na to, że transfer Haalanda opłaciłby się nie tylko Manchesterowi United, ale również samemu Ralfowi Rangnickowi. Według informacji "Bilda" szkoleniowiec za ten ruch ma otrzymać premię w wysokości 10 milionów euro, czyli około 8,5 mln funtów. Bonus ten zostanie wypłacony wyłącznie za kupno Norwega, a nie za wyniki, jakie osiągnie.

W przypadku Haalanda w 2022 roku będzie go można kupić za stosunkowo niskie pieniądze. Chodzi o klauzulę wykupu, którą Norweg ma zapisaną w kontrakcie z BVB. Wynosi ona 75 mln euro, choć może wzrosnąć do 90 milionów. Aby do tego doszło, muszą być spełnione określone warunki. Niemieckie media nie podały jednak jakie.

Ralf Rangnick stał się trenerem Manchesteru United kilka dni temu. Niemiecki szkoleniowiec jest uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu. Tak jak wcześniej informowaliśmy, Rangnick pozostanie czynnym trenerem do końca bieżącego sezonu. Następnie będzie pełnił rolę doradcy zarządu.