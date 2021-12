Liverpool zmiótł Everton w derbach! Matty Cash stawiał opór Man City

W środę odbyły się derby Liverpoolu, w których Everton został u siebie rozbity przed The Reds 1:4. Po 20 minutach było już 2:0. Najpierw trafił Jordan Herdenson, a później Mohamed Salah. Anglik popisał się ładnym strzałem z 16. metra, a Egipcjanin w pięknym stylu wykończył sytuację sam na sam z bramkarzem. Jeszcze przed przerwą gola kontraktowego strzelił Demarai Gray.

W 65. minucie było 3:1, a do siatki trafił znowu Salah, dla którego był to 13 gol w tym sezonie Premier League. Everton dobił Diego Jota. Dla zespołu Jurgena Kloppa była to dziewiąta wygrana w sezonie. Liverpool ma 31 punktów, czyli dwa mniej niż Chelsea i jeden mniej niż Manchester City, który po golach Bernardo Silvy i Rubena Diasa pokonał Aston Villę 2:1 (dla gospodarzy trafił Ollie Watkins). Aston Villa po przerwie grała dobrze i nawet była bliska wyrównania, ale w 75. minucie Ederson efektownie powstrzymał Carneya Chukwuemekę.

Grał Matty Cash

Przeciwko City 90 minut rozegrał Matty Cash. I zaliczył przyzwoity występ. Zanotował 21 celnych podań, wygrał sześć z dwunastu pojedynków i odzyskał aż sześć piłek. Dla dwukrotnego reprezentanta Polski to już 14. ligowy mecz w tym sezonie.