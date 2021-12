Manchester United przechodzi do ofensywy. Na celowniku Rangnicka wielkie nazwiska

Kilka dni temu Manchester United oficjalnie poinformował o nawiązaniu współpracy z Raflem Rangnickiem. Niemiecki szkoleniowiec jest uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu. Tak jak wcześniej informowaliśmy, Rangnick pozostanie czynnym trenerem do końca bieżącego sezonu. Następnie będzie pełnił rolę doradcy zarządu.

Ralf Rangnick wykorzysta swoje kontakty. Sensacyjne transfery na horyzoncie

Informacje o zainteresowaniu Erlingiem Brautem Haalandem przekazał niemiecki dziennikarz Christian Falk. Ralf Rangnick ma dobry kontakt z młodym napastnikiem Borussii Dortmund po tym, jak przyczynił się do jego transferu do RB Salzburg. Zgodnie z doniesieniami 63-latek chce skontaktować się z piłkarzem i jego agentem, aby przekonać ich do sensacyjnego transferu.

Przypomnijmy, że w przypadku Haalanda w 2022 roku będzie go można kupić za stosunkowo niskie pieniądze. Chodzi o klauzulę wykupu, którą Norweg ma zapisaną w kontrakcie z BVB. Wynosi ona 75 mln euro, choć może wzrosnąć do 90 milionów. Aby do tego doszło, muszą być spełnione określone warunki. Niemieckie media nie podały jednak jakie.

Erling Haaland to nie jedyny piłkarz z grupy Red Bulla, którym interesuje się Ralf Rangnick. Nowy trener Manchesteru United chciałby sprowadzić także Timo Wernera. Do tego transferu miałoby dojść latem przyszłego roku. W tym celu szkoleniowiec ma wykorzystać kontakty z Thomasem Tuchelem oraz samym zawodnikiem. Rangnick był jedną z osób, które brały udział przy transferze napastnika ze Stuttgartu do RB Lipsk.

Ostatnim piłkarzem na celowniku 63-latka jest Christopher Nkuku. Rangnick chciał sprowadzić 24-latka do RB Lipsk w 2018 roku. Finalnie Nkuku trafił do klubu rok później.