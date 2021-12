Antygejowska tyrada w katarskiej stacji beIN Sports. Premier League reaguje

Aboutrika przez około dwie minuty krytycznie wypowiadał się na temat inicjatyw związanych z orientacją homoseksualną. Krytykował między innymi wspieraną przez Premier League akcję Rainbow Laces (polega między innymi na zmianie koloru sznurówek czy opaski kapitana na tęczowy), a także osoby LGBT+.

Kontrowersyjne wypowiedzi Aboutriki

W swoim programie były reprezentant Egiptu powiedział, że "homoseksualizm jest afrontem dla religii muzułmańskiej", a ponadto dał do zrozumienia, że chce, aby stacja beIN Sports unikała pokazywania jakichkolwiek treści, które przynajmniej w małym stopniu promują inicjatywy z zakresu LGBT+.

Rzecznik Premier League w rozmowie z "The Times" odniósł się do tej sytuacji. - Całkowicie nie zgadzamy się z poglądami ekspertów. Premier League i jej kluby są zaangażowane we wspieranie integracji LGBT+. Jasne jest, że piłka nożna jest dla wszystkich, bez podziału na poglądy - mówił.

Krytyka ze strony grup LGBT+

Wiele grup LGBT+ wyraziło niezadowolenie z powodu organizacji mistrzostw świata w Katarze, gdzie homoseksualizm jest nielegalny. "Jako globalna grupa medialna reprezentujemy i wspieramy sprawy i interesy ludzi każdego pochodzenia, języka dziedzictwa kulturowego, pochodzących z 43 niezwykle zróżnicowanych krajów, co pokazujemy każdego dnia" - przekazała stacja beIN w oświadczeniu.

Wypowiedź Aboutriki również spotkała się z krytyką kilku grup LGBT+. "Rozczarowujące jest to, że egipska legenda Mohamed Aboutrika odrzuca kampanię tęczowych opasek w Premier League i wykorzystuje w tym celu teologiczne stanowiska. BeIN Sports nie daje żadnego sprzeciwu - dano mu przestrzeń do odmowy praw i istnienia społeczności" - napisano na profilu piłkarskiej europejskiej sieci równościowej Fare na Twitterze.