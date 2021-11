Legendarny Claudio Taffarel przechodzi do europejskiego giganta

55-letni Claudio Taffarel jest byłym bramkarzem Parmy i Galatasaray, który w latach 1987-98 rozegrał aż 101 meczów w reprezentacji Brazylii, z którą w 1994 roku zdobył mistrzostwo świata, a cztery lata później doszedł do finału mundialu. Ponadto dwukrotnie triumfował w Copa America - w 1989 i 1997 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Nowy trener bramkarzy Liverpoolu. Alisson sprowadził rodaka na Anfield

Claudio Taffarel w ostatnich latach pracuje jako trener bramkarzy reprezentacji Brazylii, a teraz będzie pełnił tę rolę także w angielskim Liverpoolu. Brazylijczyk czeka jeszcze na pozwolenie na pracę, ale za kilka dni będzie mógł już dołączyć do sztabu szkoleniowego Juergena Kloppa.

Reprezentację Brazylii i Liverpool łączy też bramkarz Alisson Becker, który niedawno podpisał nowy, sześcioletni kontrakt z "The Reds". To właśnie on, ze względu na dobrze układającą się współpracę w kadrze, miał duży wpływ na przeprowadzkę Taffarela, który będzie od teraz łączył pracę na Anfield i w reprezentacji.

Oficjalnie: Manchester United ma nowego trenera. Ale tylko do końca sezonu

Taffarel, który wcześniej pracował także w sztabie szkoleniowym Galatasaray Stambuł, ma dołączyć do dwóch innych trenerów bramkarzy pracujących w klubie - Johna Achtenberga i Jacka Robinsona.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Liverpool aktualnie zajmuje trzecie miejsce w Premier League z dorobkiem 28 punktów w 13 meczach, ze stratą dwóch punktów do prowadzącej Chelsea. Bramkarzami Liverpoolu są także dwaj młodzi Polacy - Fabian Mrozek i Jakub Ojrzyński (aktualnie na wypożyczeniu w walijskim Caernarfon Town).