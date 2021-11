Media: Man United porozumiał się z nowym trenerem. Kibice proszą o potwierdzenie... Spartaka Moskwa

Drużyna Manchesteru United jest obecnie prowadzona przez byłego pomocnika klubu Michaela Carricka. Od początku wiadomo było jednak, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Zagraniczne media doszukiwały się, kto zastąpi Ole Gunnara Solskjaera i wyprowadzi drużynę na prostą. Głównym kandydatem - zdaniem "Sportsmail" - miał być Mauricio Pochettino, który wykazywał chęci objęcia stanowiska trenera w Manchesterze United. Dodatkowo decyzję miał motywować chęć powrotu na Wyspy Brytyjskie, gdzie wciąż przebywa jego rodzina. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazuje jednak The Athletic.

Ralf Rangnick podpisał już kontrakt z Manchesterem United? Umowa do maja, a potem dwa lata jako konsultant

Dziennikarze są przekonani, że "Manchester United doszedł do porozumienia w sprawie powołania Ralfa Rangnicka na stanowisko tymczasowego menedżera. Niemiec dołączy do klubu na mocy sześciomiesięcznego kontraktu" - czytamy na Twitterze. "Coś jest na rzeczy w tej historii" - powiedział z kolei doradca Rangnicka w wywiadzie z Deutsche Presse-Agentur.

Zanim nastąpi oficjalne ogłoszenie zatrudnienia nowego szkoleniowca przez Manchester United, zgodę na taki ruch musi wyrazić aktualny pracodawca Ralfa Rangnicka, czyli Lokomotiw Moskwa. "The Athletic" pisze jednak, że władze angielskiego klubu nie widzą tu żadnych problemów. Po wygaśnięciu sześciomiesięcznej umowy 63-latka przez następne dwa lata ma on pełnić rolę konsultanta.

Wiadomo, że nawet jeśli Ralf Rangnick przejdzie do Manchesteru United w ciągu najbliższych godzin czy dni, nie poprowadzi on zespołu w najbliższym starciu z Chelsea. Drużynę przygotuje więc Michael Carrick.

Kibice nie mogą się doczekać ogłoszenia! "Spartak to nie Lokomotiw"

Przejście Rangnicka do Manchesteru United budzi wiele emocji nie tylko w Anglii, ale także w Rosji. Widać to szczególnie po wpisach, jakie w mediach społecznościowych publikuje nie Lokomotiw Moskwa, a jego rywal z tego samego miasta - Spartak. "Do wszystkich fanów United, którzy piszą do nas, abyśmy opublikowali informacje o Rangnicku. Prosimy, zanotujcie sobie, że on jest trenerem innego klubu w Moskwie" - czytamy na Twitterze.

Ralf Rangnick w przeszłości prowadził takie zespoły jak Schalke 04, Hoffenheim czy RB Lipsk, z którym osiągnął najwięcej sukcesów. Przez moment był również dyrektorem sportowych tego klubu. Warto podkreślić, że 63-latek związał się z Lokomotiwem Moskwa latem bieżącego roku. Kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.