Media: Arsene Wenger wróci do Arsenalu? "Dobrze byłoby mieć go bliżej"

Arsene Wenger pełni rolę szefa departamentu ds. globalnego rozwoju w światowej federacji FIFA od listopada 2019 roku. W ostatnich tygodniach było głośno o niektórych pomysłach wspieranych bądź inicjowanych przez Francuza. Przede wszystkim wypowiadano się na temat idei organizowania mistrzostw świata co dwa lata. W trakcie mundialu w Katarze sprawdzany będzie pomysł półautomatycznego wykrywania spalonych. "Dzięki temu gra będzie rzadziej zatrzymywana. To coś, co można zarzucić systemowi VAR" - tłumaczył Wenger.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Paulo Sousy? Kandydat wydaje się oczywisty. "Nigdy tego nie ukrywał"

Mikel Arteta chce powrotu Arsene'a Wengera do Arsenalu. "Oby był bliżej klubu"

Mikel Arteta wziął udział w konferencji prasowej przed najbliższym meczem Arsenalu z Newcastle w ramach 13. kolejki Premier League. Szkoleniowiec zdradził, że był obecny na premierze filmu "Arsene Wenger: Invincible" 11 listopada tego roku i rozmawiał z Arsene'em Wengerem. "Rozmawialiśmy przy okazji filmu. Niesamowicie było znów go zobaczyć i porozmawiać. Mam nadzieję, że uda nam się sprawić, aby Wenger był bliżej Arsenalu" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Szkoleniowiec Kanonierów nie chciał zdradzić, w jakiej roli widziałby Francuza w klubie z Londynu. "Nie mogę o takich rzeczach mówić. Po prostu chciałbym, żeby był blisko mnie i dzielił się radami. Takie sprawy potrzebują jednak czasu. Myślę, że świetnie by się czuł w Arsenalu ze względu na środowisko, które stworzyłby wokół siebie. Każdy w klubie czuje do niego szacunek, podziw i miłość, to oczywiste" - dodał Arteta.

Jak na początku listopada do potencjalnego powrotu do Arsenalu podchodził sam Wenger? "Byłbym szalony, podejmując taką decyzję. Teraz jestem zaangażowany w pracę dla FIFA i chcę to dokończyć. Na razie nie chcę wracać do Arsenalu, może na pewnym etapie zostanę selekcjonerem reprezentacji" - mówił Wenger w rozmowie ze Sky Sports. Arsene Wenger pracował w roli trenera pierwszego zespołu Arsenalu w latach 1996-2018. Szkoleniowiec pojawił się na ławce w 1224 oficjalnych meczach i zdobył z Kanonierami trzy mistrzostwa Anglii, siedem pucharów FA Cup oraz taką samą liczbę Tarcz Wspólnoty.