Cristiano Ronaldo problemem Manchesteru United? "Zostałem zbesztany"

Po transferze Cristiano Ronaldo do Manchesteru United spodziewano się trofeów, ale kiepska forma zespołu w ostatnich tygodniach sprawiła, że z pracą w klubie pożegnał się trener, Ole Gunnar Solskjaer. - To jest problem z pójściem do przodu. Fani kochają Ronaldo, on jest królem. Nie zrozumcie mnie źle, był jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale to jest jego pięta achillesowa. Ten koleś jest legendą, z rekordami, które ustanowił, ale nie robi tego dzisiaj - powiedział Paul Merson, były reprezentant Anglii oraz piłkarz Arsenalu.

Według Mersona rozwiązanie aktualnych problemów Manchesteru United znajduje się bliżej, niż zakładano. Czego potrzebuje zespół, aby zacząć grać na miarę możliwości? - Nie ma nic złego w tym, że ludzie mówią: "Wykonał swoją pracę, strzelał gole". Tylko, że United musi grać jako zespół, aby wygrywać trofea, a nie mieć kogoś, kto stoi z przodu i umieszcza piłkę w siatce 20 razy w sezonie. Oni potrzebują drużyny - podkreślił Paul Merson.

Cristiano Ronaldo nie sprawdza się w Manchesterze United? "Myślę, że muszą znaleźć dla niego pozycję"

Nie można nie zgodzić się z Mersonem, bo Cristiano Ronaldo rzeczywiście rozgrywa dobre zawody pod względem indywidualnym. Od powrotu do Manchesteru United rozegrał pięć meczów w Lidze Mistrzów (sześć goli), i dziewięć meczów w Premier League (cztery gole, dwie asysty). Zespół prowadzony obecnie przez Michaela Carricka nie osiągnął jednak zadowalających wyników (ósme miejsce w lidze i aż pięć porażek).

Manchester United zaczął rozmowy z kandydatem na trenera. Były szkoleniowiec Barcelony

- Cristiano jest legendą. Nie mam nic za złe Ronaldo, przejdzie do historii jako jeden z najlepszych, którzy kiedykolwiek grali w piłkę nożną. Zostałem wystawiony na strzały od początku ostatniego dnia okienka transferowego. Zostałem zbesztany za stwierdzenie, że w momencie podpisania kontraktu byli dalej od wygrania ligi niż wcześniej. To nie jest wina Solskjaera - Solskjaer go nie kupił! Myślę, że muszą znaleźć dla niego pozycję, a może nawet dać mu wolną rolę. Nie wiem, czy można go zatrzymać w zespole. Nie sądzę, że są wystarczająco dominujący w środku pola - zakończył.

Manchester United wygrał we wtorek w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Villarrealem 2:0. Bramki w tym meczu strzelali Cristiano Ronaldo oraz Jadon Sancho. Wcześniej jednak w Premier League zespół przegrał dwa mecze z Manchesterem Cit (0:2) oraz Watfordem (1:4).