Jest nowy kandydat na trenera Manchesteru United. Wielkie nazwisko

Manchester United poinformował w niedzielę 21 listopada, że Ole Gunnar Solskjaer przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszego zespołu. Norweg otrzymał od klubu odprawę w wysokości 7,5 mln funtów. Tymczasowo miejsce Solskjaera zajął Michael Carrick, który wcześniej był jego asystentem. Klub w komunikacie przekazał, że poszukuje tymczasowego rozwiązania do zakończenia sezonu 2021/2022.

Ernesto Valverde nowym kandydatem do zastąpienia Ole Gunnara Solskjaera

Brytyjska gazeta "The Guardian" informuje, że Ernesto Valverde jest kolejnym kandydatem do objęcia funkcji trenera pierwszego zespołu Manchesteru United. Hiszpan jest rozważany przez władze Czerwonych Diabłów wyłącznie jako opcja do końca sezonu i miał już rozmawiać z Johnem Murtoughem, dyrektorem sportowym United. Valverde zaczął już szukać zawodników, którzy mogliby wzmocnić Manchester United po jego przyjściu.

Ernesto Valverde pracował w Barcelonie w latach 2017-2020 i zdobył z Katalończykami dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz krajowy puchar. Szkoleniowiec zdradził w wywiadzie dla "The Observer" w czerwcu tego roku, że byłby chętny rozpocząć pracę w Anglii. "Mógłbym tam pracować, nie miałbym nic przeciwko takiemu scenariuszowi. Masz wrażenie, że tam szanują grę w piłkę" - mówił Valverde.

Ernesto Valverde jest jednym z pięciu kandydatów do objęcia roli trenera Manchesteru United. Priorytetem dla władz klubu jest Mauricio Pochettino, obecnie związany kontraktem z PSG. Argentyńczyk miał przekazać ekipie z Old Trafford, że jest gotowy do objęcia drużyny w trakcie sezonu. Pochettino odniósł się do całego zamieszania na konferencji prasowej przed meczem z Manchesterem City. "Czuję się świetnie w Paryżu. Skupiam się tylko na piłce, nie jestem dzieckiem. Są spekulacje, ale trzeba z tym żyć, szanuję mojego pracodawcę. Nie będę tego komentować" - powiedział.