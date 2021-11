Jest następca Solskjaera w United. Klub miał inny plan, ale obawiał się kibiców

Od kilku tygodni wszystko wskazywało na to, że jeśli gra "Czerwonych Diabłów" nie ulegnie zmianie, to dni Ole Gunnara Solskjaera będą policzone. Tak w rzeczywistości się stało - porażka aż 1:4 z Watfordem zakończyła karierę Norwega na Old Trafford, o czym klub poinformował w niedzielę.

Michael Carrick zastąpił Solskjaera

W miejsce zwolnionego Solskjaera przyszedł Michael Carrick, jeden z asystentów Norwega. Póki co klub nie przekazał, jak długo były pomocnik "Czerwonych Diabłów" będzie zajmował to stanowisko. Jego zadaniem jest jednak poprowadzenie zespołu do końca obecnego sezonu Premier League.

Ciekawe informacje na temat Carricka przekazała brytyjska stacja "ESPN". To nie Carrick miał przejąć pierwszy zespół; w roli tymczasowego trenera miał się znaleźć Mike Phelan, jeden z asystentów Solskjaera. 59-latek pracuje w klubie od czasów Sir Alexa Fergusona, a pierwsze szlify trenerskie zbierał w Hull City.

Klub obawiał się reakcji kibiców

Działacze Manchester United postanowili jednak postawić na inne, bezpieczniejsze rozwiązanie i powierzyć zadanie odbudowy drużyny Carrickowi. Według mediów władze klubu miały obawiać się reakcji kibiców i spodziewać się, że to właśnie Carrick zostanie lepiej przyjęty przez kibiców.

Media nie mają jednak pewności co do tego, czy zmiana na stanowisku trenera przyniesie oczekiwane efekty. Podczas wielu treningów i przygotowań do meczów obecni byli asystenci Solskjaera, dlatego wielce prawdopodobne, że po odejściu Norwega przynajmniej częściowo będą stosować jego niektóre decyzje czy strategie.

Michael Carrick zadebiutuje w roli menedżera "Czerwonych Diabłów" już we wtorek. W piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Manchester United zagra na wyjeździe z Villarrealem.