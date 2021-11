Media: Mauricio Pochettino może przejąć Manchester United! Sensacyjny następca w PSG

Manchester United ogłosił w niedzielę 21 listopada, że Ole Gunnar Solskjaer przestał pełnić rolę trenera pierwszego zespołu, a tymczasowo jego miejsce zajął Michael Carrick. Klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że szuka tymczasowego rozwiązania do końca sezonu. Według informacji podawanych przez media w Europie głównym kandydatem był Zinedine Zidane, ale Francuz nie był zainteresowany objęciem posady. Drugim najczęściej podawanym nazwiskiem był Brendan Rodgers, obecnie związany kontraktem z Leicester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Media: Mauricio Pochettino chce objąć Manchester United. PSG w jego miejsce może wziąć Zidane'a

Santi Aouna z portalu footmercato.net informuje, że Mauricio Pochettino jest chętny objąć Manchester United jeszcze w trakcie tego sezonu i rozmawia z władzami Czerwonych Diabłów. Szkoleniowiec jednak wciąż oficjalnie nie poprosił władz Paris Saint-Germain o odejście. W przypadku przedwczesnego rozbratu miejsce Pochettino w ekipie Les Parisiens ma zająć Zinedine Zidane. Były trener Realu Madryt w szczególności czeka na ofertę z reprezentacji Francji, ale ma być też chętny objąć PSG.

Mauricio Pochettino chciał objąć Manchester United już w 2018 roku, kiedy Jose Mourinho został zwolniony, ale ostatecznie władze przekonały się do kandydatury Ole Gunnara Solskjaera. Temat wrócił rok później, kiedy to Pochettino został zwolniony z Tottenhamu, ale wtedy Czerwone Diabły postanowiły dać kredyt zaufania Solskjaerowi. Argentyńczyk w grudniu zeszłego roku postanowił przyjąć ofertę PSG, gdzie zastąpił Thomasa Tuchela. Kontrakt Pochettino z PSG jest ważny do końca czerwca 2023 roku.

Porażka 1:4 z Watfordem sprawiła, że Manchester United zajmuje ósme miejsce w tabeli z 17 punktami. Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów, gdzie Czerwone Diabły są liderem ex-aequo z Villarrealem po czterech kolejkach. Debiut Michaela Carricka w roli trenera Manchesteru United nastąpi właśnie z ekipą z Hiszpanii we wtorek 23 listopada o godzinie 18:45.