Shearer bez ogródek podsumował grę piłkarzy United. "Stracili szacunek"

Manchester United poinformował w niedzielny poranek, że Ole Gunnar Solskjaer przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszego zespołu. Tymczasowo jego miejsce zajmie Michael Carrick, natomiast klub potwierdził w oficjalnym komunikacie, że szuka kolejnego tymczasowego rozwiązania do końca sezonu. Faworytem władz wydaje się być Zinedine Zidane, który pozostaje bez pracy od maja tego roku.

Alan Shearer krytykuje postawę piłkarzy Manchesteru United. "Stracili szacunek"

Alan Shearer ocenił postawę piłkarzy Manchesteru United po porażce 1:4 z Watfordem w programie Match of the Day na antenie BBC. Najlepszy strzelec w historii Premier League nie zostawił na nich suchej nitki. "Z postawy zawodników w tym meczu jasno wynikało, że nie chcieli dalej pracować z Ole Gunnarem Solskjaerem. Przestali dla niego biegać i stracili szacunek do jego pracy. Jeżeli piłkarz mówi, że nie wie, co zrobić z piłką, to po prostu kłamie. To nie ma nic wspólnego z taktyką, pokazują, co myślą o pracy trenera" - powiedział.

Wcześniej na antenie Sky Sports piłkarzy Czerwonych Diabłów skrytykował też Jamie Carragher. Jego zdaniem postawa zawodników w meczu z Watfordem była skandaliczna. "Z tak dobrymi piłkarzami nie możesz tak przegrywać z Watfordem. Występy niektórych piłkarzy były haniebne i skandaliczne, a to jeden z najlepiej opłacanych zespołów w historii. Przecież Watford gra okropnie" - stwierdził były piłkarz Liverpoolu.

Michael Carrick zadebiutuje w roli trenera pierwszego zespołu Manchesteru United w najbliższy wtorek 23 listopada. Wtedy to Czerwone Diabły zagrają z Villarrealem, a w przypadku wygranej może znacznie się zbliżyć do awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45.