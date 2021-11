Juergen Klopp ruszył do Artety. Odczytali, co powiedział Hiszpan [WIDEO]

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Była 32. minuta hitowego meczu 12. kolejki Premier League: Liverpool - Arsenal Londyn. Wtedy w środku boiska Sadio Mane sfaulował obrońcę gości, Japończyka Takehiro Tomiyasu. Po tym zdarzeniu ruszyli do siebie Jurgen Klopp, trener Liverpoolu oraz Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu.

REKLAMA

Jest decyzja władz Manchesteru United ws. Ole Gunnara Solskajera

Arteta do Kloppa: Wypie***laj

Trenerzy w porę zostali zatrzymani przez sędziego technicznego i pozostałych członków sztabów szkoleniowych. - Wypie***laj - miał według angielskich dziennikarzy powiedzieć Arteta do Kloppa. Arbiter po tym zajściu ukarał obu trenerów żółtymi kartkami.

Po meczu obaj trenerzy wyjaśnili całą sytuację. - On bronił swojego zespołu, ja broniłem swojego zespołu, to wszystko. To nie ma znaczenia. Rozmawiałem z Kloppem i pogratulowałem mu zwycięstwa. Takie incydenty to normalna rzecz w sporcie - powiedział Arteta po spotkaniu.

"Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl"

- Nie tak miało być, nie planowałem tego. Sytuacja była taka, że Sadio Mane czysto zgrał piłkę głową, nie faulował, a oni wstali i zachowali się tak, jakby miał dostać czerwoną kartkę. Mieli duże pretensje. Trudno wtedy też nie wstać i nic nie powiedzieć. Dla mnie oczywiste jest, że nie było faulu Mane i zapytałem się ich, czego chcą - dodał Klopp.

Liverpool nie dał szans Arsenalowi i wygrał aż 4:0 (1:0). Bramki zdobyli Sadio Mane (39.), Diego Jota (52.), Mohamed Salah (73.) oraz Takumi Minamino (77.).

Liverpool po tym zwycięstwie z 29 punktami jest wiceliderem Premier League. Ma cztery punkty straty do prowadzącej Chelsea. Arsenal zajmuje piąte miejsce (20 punktów).

To koniec?! Sergio Aguero ma ogłosić koniec kariery

Inne sobotnie wyniki 12. kolejki Premier League: