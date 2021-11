Jest decyzja władz Manchesteru United ws. Ole Gunnara Solskajera

Manchester United zaskakująco przegrał 1:4 z Watfordem w 12. kolejce Premier League. To piąta porażka klubu w lidze. Kolejna wpadka prawdopodobnie zadecyduje o zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera, którego pozycja od dawna wisiała na włosku.

Ole Gunnar Solskajer na wylocie. Zastąpi go duet Fletcher-Carrick. To opcja tymczasowa

Bezpośrednio po zakończonym spotkania w angielskich mediach pojawiły się informacje o tym, że zarząd Manchesteru United zwołał pilne spotkanie, podczas której omówiono została przyszłość Norwega. Dziennikarz Fabrizio Romano podał, że po trwającym pięć godzin spotkaniu podjęto decyzję o zwolnieniu Solskjaera, co zaakceptował właściciel klubu Joe Glazera. Trener ma odejść z klubu na zasadzie porozumienia stron, a w najbliższych godzinach pojawi się oficjalnego stanowisko.

Według włoskiego dziennikarza zespół może przejąć duet Fletcher-Carrick. To jednak opcja tymczasowa, która stanie się fakt, jeśli Manchester United nie znajdzie odpowiedniego kandydata. W mediach informowano, że zamierza przekonać Zinedine'a Zidane'a. Ten jednak nie pali się do tej pracy, ale być może zmieni jeszcze decyzję. We wtorek United czeka spotkanie z Villarrealem w Lidze Mistrzów.

Manchester United zajmuje siódme miejsce w tabeli z 17 punktami i traci sześć punktów do West Hamu United, który zajmuje ostatnią pozycję, gwarantującą udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły mogą jednak spaść o jedno lub dwa miejsca w przypadku zwycięstw Tottenhamu oraz Crystal Palace. Ole Gunnar Solskjaer pracował z klubem od marca 2019. Zespół z Old Trafford poprowadził w 149 meczach, z których wygrał 78.