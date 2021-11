Piłkarz Man City zapatrzony w Ronaldo. "Mam indywidualnego trenera i fizjoterapeutę"

Cristiano Ronaldo miał zmotywować do pracy swoich kolegów z Manchesteru United, a jak się okazuje, to zawodnik odwiecznego rywala traktuje Portugalczyka jako wzór do naśladowania. Ferran Torres dołączył do Manchesteru City rok temu i wciąż nabiera doświadczenia w zespole Pepa Guardioli. Okazuje się, że motywację czerpie od jednego z najlepszych w historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

– Cristiano Ronaldo jest dla mnie punktem odniesienia. Zmienił piłkę nożną pod względem odżywania, dbania o siebie i inwestowania w swoje ciało. To długotrwały proces, podczas którego to, co robisz dzisiaj, ma wpływ na następny dzień. Piłka nożna to w dzisiejszych czasach bardziej fizyczny sport i należy być przygotowanym - powiedział Hiszpan w rozmowie z "Valdano Universe".

Ferran Torres wzoruje się na Cristiano Ronaldo. "Chcę prezentować najwyższy możliwy poziom"

W przygotowaniach bardzo ważne jest wsparcie specjalistów, o czym przypominał Ferran Torres. - Musisz grać i mieć za sobą klub, który się tobą zaopiekuje. Rozgrywamy wiele spotkań i odbywamy wiele podróży, które nas obciążają, a ja chciałbym prezentować najwyższy możliwy poziom. Mam indywidualnego trenera i własnego fizjoterapeutę, którzy są w kontakcie z klubem. Dbają o mnie każdego dnia - dodał Hiszpan.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Trzeba przyznać, że w środowisku piłkarskim tacy zawodnicy, jak właśnie Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski są uznawani za tytanów pracy. Widać to również po statystykach, jakie wypracowuje Portugalczyk w Manchesterze United. W wieku 36-lat jest obecnie najlepszym strzelcem klubu w Premier League w tym sezonie ex aequo ze swoim rodakiem Bruno Fernandesem (po 4 gole). Aktualny kontrakt. piłkarza z "Czerwonymi Diabłami" obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Główny cel transferowy Xaviego. Hiszpańskie media ujawniają nazwiska dwóch piłkarzy

Nie wiadomo jednak, czy Portugalczyk wypełni umowę. W brytyjskich mediach pojawiła się ostatnio niepokojąca informacja o możliwym odejściu Ronaldo z Manchesteru United w przyszłym letnim okienku transferowym. Powód? Brak trofeów i słaba gra zespołu Ole Gunnara Solskjaera. Na oficjalną decyzję trzeba jednak poczekać do końca sezonu.