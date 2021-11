Miliarder wkracza do klubu Fabiańskiego. Kim jest Daniel Kretinsky?

Magazyn "Forbes" wskazał, że Daniel Kretinsky jest jednym z najbogatszych Czechów, a jego majątek w przeliczeniu wynosi około 3 mld funtów. Jest między innymi twórcą holdingu zajmującego się m.in. wydobywaniem węgla, ciepłownictwem i gazownictwem. Teraz jego biznes rozszerzył się również o piłkę nożną.

Czech zakupił 27% akcji klubu

Do tej pory Kretinsky był współwłaścicielem Sparty Praga, 21-krotnego mistrza Czechosłowacji i 12-krotnego mistrza Czech. Teraz stał się jednym z udziałowców West Hamu United. BBC Sport przekazało, że Czech zakupił 27 procent akcji klubu za kwotę około 150 milionów funtów.

Oficjalnym nabywcą stał się holding "1890s a.s.", na skutek czego Kretinsky dołączył do zarządu WHU wraz ze swoim wspólnikiem Pavlem Horskym. "Zawsze dążymy do nowych postępów, a zaangażowanie Daniela przynosi inwestycje, które wzmacniają pozycję zespołu, a co za tym idzie, pomagają w rozwoju kluczowych obszarów zainteresowania klubu" - skomentowała wiceprezes zarządu londyńskiego klubu Karren Brady.

Świetny sezon West Hamu

Z biznesowego punktu widzenia West Ham United jest bardzo ciekawym wyborem dla inwestorów, ponieważ klub ma fanów nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie. W obecnym sezonie wartość "Młotów" rośnie, bowiem drużyna prowadzona przez Davida Moyes'a radzi sobie w Premier League bardzo dobrze.

W ostatni weekend West Ham wygrał 3:2 z niepokonanym jak dotąd Liverpoolem. Dzięki temu "Młoty" zajmują trzecie miejsce w tabeli z identycznym dorobkiem punktowym co Manchester City. Do liderującej Chelsea tracą z kolei tylko trzy "oczka".