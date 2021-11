Steven Gerrard wraca do Premier League! Będzie trenerem polskiego kadrowicza

Dean Smith przestał być trenerem Aston Villi, która jest kompletnie bez formy, o czym świadczy aż pięć porażek z rzędu. Właściciele klubu planują teraz zatrudnić Stevena Gerrarda, który pracuje obecnie w Rangers FC. Legenda angielskiej piłki spisuje się znakomicie w Szkocji.

114-krotny reprezentant Anglii pracuje w Glasgow już niemal cztery lata. W minionym sezonie zdobył mistrzostwo Szkocji oraz awansował do 1/8 finału Ligi Europy. Zresztą, zdobył za to tytuł trenera roku w szkockiej Premiership. W obecnym sezonie, po 13 kolejkach, Rangers prowadzą w tabeli ligi szkockiej z przewagą czterech punktów nad Celtikiem i sześcioma nad Hearts.

Gerrard ma jednak opuścić Szkocję i zostać trenerem Aston Villi, która po fatalnej serii zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem zaledwie 10 punktów w 11 meczach.

- Aston Villa przygotowuje dokumenty i kontrakty, aby potwierdzić nominację Stevena Gerrarda na nowego głównego trenera. Umowa jest na końcowym etapie. Rangers mają otrzymać trzy miliony funtów odszkodowania - informuje Fabrizio Romano, znany włoski dziennikarz.

W najbliższej kolejce zespół z Birmingham zagra u siebie z Brighton&Hove Albion.

Cash nowym reprezentantem Polski

Piłkarzem Aston Villi jest Matty Cash, świeżo upieczony reprezentant Polski. Anglik z polskim paszportem już w piątek może zadebiutować w reprezentacji Polski. Zawodnik Aston Villi odebrał niedawno polskie dokumenty i został powołany przez Paulo Sousę na zgrupowanie kadry przed ostatnimi meczami w eliminacjach mistrzostw świata, w których zagramy odpowiednio z Andorą i Węgrami.

- To powołanie do reprezentacji Polski to bardzo ważny moment szczególnie dla rodziny ze strony mojej mamy. Wszyscy są bardzo dumni. Mam kontakt z polską rodziną, ale nigdy nie byłem w tym kraju. Moja mama jednak ciągle do nich dzwoni i wszyscy są bardzo podekscytowani - powiedzał Cash w rozmowie z "Guardianem".

Mecz Andora - Polska w piątek o 20:45. Po ośmiu kolejkach Polacy zajmują drugie miejsce w grupie z 17 punktami. Zespół Sousy traci trzy punkty do Anglików i ma dwa punkty przewagi nad Albanią. Polacy są o krok od zapewnienia sobie miejsca w barażach do mundialu, który za rok odbędzie się w Katarze.