Łukasz Fabiański będzie miał rywala do miejsca w składzie. Sky Sports zapowiada transfer

Łukasz Fabiański jest niekwestionowanym numerem jeden w bramce West Hamu United. 57-krotny reprezentant Polski wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach w Premier League, natomiast Alphonse Areola, jego konkurent, otrzymuje szanse wyłącznie w meczach pucharowych. Młoty zamierzają wzmocnić rywalizację na bramce od przyszłego sezonu i szukają okazji na rynku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo "Prawdziwą wartość Łukasza Fabiańskiego poznamy, jak zabraknie go w polskiej bramce"

Media: Sam Johnstone może zostać nowym konkurentem Łukasza Fabiańskiego. Mógł trafić do West Hamu już latem

Brytyjska stacja Sky Sports informuje, że West Ham United bacznie obserwuje sytuację Sama Johnstone'a, bramkarza występującego w West Bromwich Albion. Kontrakt reprezentanta Anglii z The Baggies jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku, co sprawia, że może latem zmienić pracodawcę bez kwoty odstępnego. Poza Młotami bramkarzowi przygląda się Southampton oraz Tottenham. Zespół prowadzony przez Antonio Conte liczy się ze stratą Hugo Llorisa po zakończeniu sezonu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Sam Johnstone mógł wylądować w West Hamie United w minionym oknie transferowym. Wtedy West Bromwich Albion otrzymało ofertę w wysokości sześciu milionów funtów, ale postanowiło ją odrzucić. The Baggies wznowią rozmowy z Johnstonem ws. nowej umowy dopiero w styczniu 2022 roku. Na ten moment obie strony skupiają się na awansie do Premier League. WBA po 17. kolejkach Championship zajmuje trzecie miejsce z 32 punktami i ma osiem punktów straty do lidera Bournemouth.

Sam Johnstone występuje w West Bromwich Albion od lipca 2018 roku, kiedy to odszedł z Manchesteru United za niemal 7,5 miliona euro. Bramkarz w tym sezonie zagrał w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował siedem czystych kont. Lepszy wynik w lidze pod tym względem ma tylko Mark Travers z Bournemouth (9) oraz Matija Sarkić z Birmingham City (8).