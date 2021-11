Paulo Sousa odejdzie z reprezentacji Polski!? Zagraniczne media: Może pracować w Premier League

Aston Villa zdecydowała się zwolnić kilka dni temu Deana Smitha, który osiągał w tym sezonie rozczarowujące wyniki. Na razie klub nie poinformował, kto zostanie nowym szkoleniowcem zespołu. Wśród kandydatów na to stanowisko wymieniani są m.in. Steven Gerrard czy John Terry. Najnowsze doniesienia zagranicznych mediów wskazują na to, że na celowniku The Villans znalazł się selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa.

Paulo Sousa wśród kandydatów na stanowisko trenera Aston Villi. W klubie doceniają jego pracę z polską kadrą

Jako pierwszy o zainteresowaniu Aston Villi portugalskim szkoleniowcem poinformował Gianluigi Longari ze Sportitalia TV. "Klub pozytywnie ocenia pracę, jaką Sousa wykonuje z reprezentacją Polski, a przede wszystkim dobre występy Polaków w meczach przeciwko lepszym zespołom. Uwagę władz The Villans zwrócił również fakt, że pod jego wodzą Robert Lewandowski gra w kadrze na miarę potencjału" - czytamy na stronie www.getfootballnewsitaly.com. Doniesienie o zainteresowaniu Aston Villi potwierdza także portugalski serwis Maisfutebol.

Sousa pracował na wyspach ponad dekadę temu. W latach 2008-2010 Portugalczyk prowadził Leicester, Queens Park Rangers oraz Swansea. Najdłużej, bo rok pracował w tym ostatnim klubie. Sousa zajął z nim jednak dopiero siódme miejsce w Championship. Jego pobyty w dwóch pozostałych zespołach również zakończyły się rozczarowaniem i szkoleniowiec musiał pożegnać się z obu stanowisk po zaledwie kilku miesiącach pracy.

Kontrakt Paulo Sousy z PZPN zależ od tego, jakie wyniki osiągnie z reprezentacją Polski. W przypadku braku awansu na MŚ 2022 jego umowa może zostać automatycznie rozwiązana. Nie oznacza to jednak, że jego odejście w przypadku niepowodzenia w barażach to jedyny możliwy scenariusz.

