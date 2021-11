Media: Ronaldo może się szybko pożegnać z Manchesterem United. Jest warunek

Cristiano Ronaldo wywołał sensacje potwierdzając transfer z Juventusu do Manchester United. Portugalczyk wrócił do klubu z zapowiedzią chęci zdobywania trofeów. Wielu kibicom z pewnością przypomniały się czasy, gdy "Czerwone Diabły" dominowały w Europie. Wyniki są jednak dalekie od oczekiwań.

Cristiano Ronaldo widzi potencjał w Manchesterze United. "A ja jestem tutaj, aby wygrywać"

- Powiedziałem to, co czułem w tamtym momencie. Przyjechałem tutaj, aby zdobywać trofea - wyznał Cristiano Ronaldo w rozmowie ze Sky Sports. Portugalczyk robi, co może, aby pomóc drużynie osiągać lepsze rezultaty. Manchester United nie przynosi jednak korzystnych wyników, a wręcz przeciwnie, co widać po starciach z Aston Villą (0:1), Evertonem (1:1), Leicester City (2:4), Liverpoolem (0:5) czy Manchesterem City (0:2). Wg. portalu express.co.uk jeśli Manchester United nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, Ronaldo będzie chciał opuścić klub już w letnim oknie transferowym.

Wszystko zależy od tego, czy drużyna zacznie osiągać lepsze rezultaty. Przed kilkoma tygodniami Portugalczyk zapewniał, że zespół ma do tego odpowiednie warunki. - Manchester United to symbol wygrywania. Powiedziałem wcześniej, że widzę w tej drużynie ogromny potencjał. W klubie jest wielu młodych piłkarzy, z potencjałem, a ja jestem tutaj, aby wygrywać i pomóc drużynie w budowaniu nowych rzeczy - dodał Cristiano Ronaldo.

Ostatnie wyniki Manchesteru United sprawiły, że klub wypadł poza najlepszą piątkę Premier League. Obecnie drużyna zajmuje 6. miejsce w tabeli z 17 punktami na koncie. Cristiano Ronaldo związał się z "Czerwonymi Diabłami" kontraktem do końca czerwca 2023 roku. Dotychczas w zespole Ole Gunnara Solskjaera rozegrał 12 meczów, w których strzelił dziewięć goli.