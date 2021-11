Matty Cash stracił trenera. Żaden inny klub ligi nie miał takiej czarnej serii w tym sezonie

50-letni menedżer stracił pracę po piątkowej wyjazdowej porażce 0:1 z Southampton. Był to piąty z rzędu przegrany ligowy mecz przez "The Villans", co jest najgorszą passą spośród wszystkich drużyn w Premier League. Z tego powodu zespół z Birmingham zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, mając zaledwie dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową.

Słaby sezon Aston Villi

- W tym roku nie widzieliśmy ciągłej poprawy wyników, występów i pozycji w lidze, której wszyscy wyczekiwaliśmy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na zmianę teraz, aby dać czas nowemu trenerowi na wywarcie wpływu na grę zespołu - powiedział po ogłoszeniu decyzji prezes Aston Villi Christian Purslow.

Poza bardzo słabymi występami w ligowych rozgrywkach, Aston Villa zakończyła już zmagania w EFL Cup. Po wysokim zwycięstwie 6:0 nad Barrow w drugiej rundzie, później "The Villans" odpadli z Chelsea po serii rzutów karnych.

Dean Smith kolejnym zwolnionym trenerem

Dean Smith został trenerem Aston Villi w październiku 2018 roku, wywalczając w swoim pierwszym sezonie w klubie awans do Premier League. Choć zespół miał swoje problemy po powrocie na najwyższy poziom rozgrywkowy, ostatecznie Aston Villa utrzymała się w lidze, a ponadto dotarła do finału Carabao Cup w sezonie 2019/20, w którym przegrała 1:2 z Manchesterem City.

W sezonie 2020/21 "The Villans" zajęli 11. miejsce w lidze, ale po odejściu Jacka Grealisha latem tego roku do Manchesteru City wyniki zaczęły być zdecydowanie gorsze. Obecnie Matty Cash i spółka notują najgorszą passę od lutego 2017 roku. Po raz ostatni wygrała w lidze 25 września.

Dean Smith jest już piątym zwolnionym w tym sezonie Premier League menedżerem. W ostatnich dniach z pracą pożegnali się Nuno Espirito Santo w Tottenhamie i Daniel Farke w Norwich.