Diogo Jota porównał Salaha z Ronaldo. Wskazał jedną różnicę

- Niesamowity piłkarz, klasa światowa. Udowadnia to swoją techniką w tym sezonie - wypowiadał się w trakcie wywiadu udzielonego "Sky Sports" o Mohamedu Salahu jego kolega z Liverpoolu, Diogo Jota. Trudno się z nim nie zgodzić, szczególnie gdy spojrzy się na statystyki, jakie wypracował Egipcjanin. W sezonie 2021/22 rozegrał 10 meczów w Premier League, w których strzelił 10 goli oraz dołożył siedem trafień w czterech spotkaniach Ligi Mistrzów.

- Strzela gole dla zabawy. Niesamowite, indywidualne bramki, a dla nas to bardzo pomocne, ponieważ mamy na boisku kogoś takiego, kto może zupełnie odmienić losy meczu. Nasi rywale wiedzą, że muszą uważać, pilnują go, a my mamy szanse wykorzystywać przestrzeń, którą nam zostawiają, bo przejmują się Salahem - kontynuował Jota.

Mohamed Salah niczym Cristiano Ronaldo? "Miałem takie samo uczucie"

- Takie samo uczucie miałem, gdy pierwszy raz grałem w reprezentacji Portugalii z Cristiano Ronaldo - podkreślił napastnik Liverpoolu. Obecnie napastnik Manchesteru United jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej, co udowadniają jego sukcesy nie tylko klubowe czy krajowe, ale przede wszystkim indywidualne. W obecnym sezonie nie radzi sobie jednak tak dobrze, jak np. Mohamed Salah. Ronaldo strzela zdecydowanie mniej goli, a jego zespół nie dostarcza kibicom tak dobrych wyników, jak drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa. Pod względem indywidualnym jednak, zdaniem Joty, obaj piłkarze są bardzo podobni.

- Myślę, że mogę postawić Salaha obok Ronaldo i jego standardów, jednak Ronaldo robi to po prostu od dłuższego czasu. Gdy obaj znajdują się na murawie, widać, jacy są niebezpieczni. Mogą strzelić gola dosłownie w każdej minucie. Dla mnie to bardzo przydatne. Mogę ich obserwować i wiele się od nich nauczyć - zakończył Diogo Jota.

Mohamed Salah jest jednym z zawodników, którego wymienia się w gronie kandydatów do zgarnięcia Złotej Piłki 2021. Wyniki głosowania poznamy jednak dopiero 29 listopada, czyli w dniu, w którym odbędzie się gala. Do tego czasu Egipcjanina czeka spotkanie w Premier League z West Hamem United oraz podobnie jak Cristiano Ronaldo czy Diogo Jotę - zgrupowanie kadry na mecze eliminacji MŚ 2022.