Trener klubu Premier League zwolniony po pierwszym zwycięstwie w tym sezonie!

To wyjątkowy dzień dla Norwich City. Zespół Daniela Farke'a zaczął strzelanie już od pierwszych minut. W 6. minucie na listę strzelców wpisał się Mathias Normann, a w 29. minucie wynik na 2:0 podwyższył Teemu Pukki. Brentford zdobyło dwie bramki w drugiej połowie, jednak jedna z nich nie została zaliczona, ponieważ strzelec gola był na pozycji spalonej. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Norwich.

Norwich City z pierwszym zwycięstwem. "Długo na to czekaliśmy"

Dziewięć meczów Norwich City czekało na to zwycięstwo. W sobotę wygrało swój pierwszy mecz w tym sezonie Premier League. - Długo na to czekaliśmy. Mieliśmy trudny początek z wielu powodów. Dlatego pierwsze zwycięstwo zawsze dobrze wpływa na pewność siebie i wiarę w siebie, a teraz tabela wygląda nieco lepiej - powiedział po meczu Daniel Farke.

Poprzednie wyniki wpłynęły jednak na zaufanie władz klubu. Jedna wygrana nie uratowała sytuacji trenera. - Decyzja nie była łatwa. Wiem, jak bardzo Daniel i jego pracownicy byli zdeterminowani, aby odnieść sukces na tym poziomie, ale czujemy, że teraz jest odpowiedni czas na zmiany, aby dać sobie najlepszą okazję do utrzymania naszego statusu w Premier League - powiedział Stuart Webber, dyrektor sportowy Norwich City. Wraz z trenerem odeszli jego współpracownicy Eddie Riemer, Chris Domogalla i Christopher John.

- Pozostało nam 27 meczów ligowych i długa droga do przebycia w obecnym sezonie. Wiemy, że mamy możliwości w naszym składzie grającym i sztabie, aby zacząć zbierać punkty i wspinać się w ligowej tabeli - dodał dyrektor.

Daniel Farke dołączył do Norwich w 2017 roku. Pod jego wodzą klub dwukrotnie wygrał Championship (2019, 2020). Za pierwszym razem nie udało się jednak utrzymać w Premier League i klub po zajęciu ostatniego miejsca spadł z powrotem do niższej klasy rozgrywkowej. - Zwycięstwa są nie do zastąpienia. Moi piłkarze to młodzi chłopcy i nie jest im łatwo, gdy spotykają się z krytyką. W poprzednim sezonie wygrywaliśmy mecz za meczem, ale na poziomie Premier League to coś zupełnie innego. W tej szatni jest jednak duch i wiara i każdy był zaangażowany w zdobycie pierwszych trzech punktów dla klubu - skwitował po meczu Daniel Farke.

Norwich zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli z pięcioma punktami na koncie. Klub oprócz wygranej z Brentford zremisował dwa mecze z Burnley (0:0) i Brighton (0:0). W następnej kolejce zmierzy się z Southampton.