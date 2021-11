Niespodzianka w Premier League! Zespół ze strefy spadkowej odebrał punkty liderowi!

Dokładnie od września 2019 roku Burnley czekało na dzień, w którym zabierze punkty Chelsea. Wtedy drużyna prowadzona przez Seana Dyche'a także zremisowała, jednak nie 1:1, a 2:2. Od tego czasu obie drużyny rywalizowały ze sobą czterokrotnie i wszystkie te starcia zakończyły się wygranymi Chelsea.

Chelsea traci bezpieczną przewagę. Burnley zachowuje punkt, ale sytuacja jest wciąż fatalna

Wszystko zapowiadało, że Chelsea powinna spokojnie poradzić sobie z rywalem i zapewnić trzy punkty. Wskazywały na to również statystyki. W trakcie pierwszej połowy zespół Thomasa Tuchela miał większe posiadanie piłki (73 proc. do 27 proc.), więcej sytuacji bramkowych (11 do 1) i celnych strzałów na bramkę (3 do 1). Dominacja przyniosła skutki dopiero w 33. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Kai Havertz, jak się okazuje jedyny strzelec lidera tabeli w tym meczu.

Chelsea nie przestała atakować i w drugiej połowie, jednak londyńczykom nie udało się pokonać bramkarza Burnley po raz drugi. Udało się za to wyrównać drużynie gości, która w porównaniu z pierwszą częścią gry wykreowała sobie więcej sytuacji bramkowych (4). W 79. minucie do remisu doprowadził Matej Vydra.

Nie ma co ukrywać, że to Burnley dużo bardziej potrzebuje punktów. Drużyna nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie Premier League, wygrała zaledwie jedno spotkanie, pięć zremisowała i pięć przegrała. Jeden punkt wywalczony w starciu z Chelsea przybliżył klub do miejsca gwarantującego utrzymanie w lidze, ale nie zapewnił ucieczki ze strefy spadkowej. Obecnie Burnley zajmuje 18. miejsce.

Chelsea z kolei miała szansę utrzymać prowadzenie nad drugim obecnie w tabeli Manchesterem City i trzecim Liverpoolem. Piłkarze Pepa Guardioli wygrali w derbach z Manchesterem United 2:0 i mają 23 punkty na koncie. Liverpool z kolei ma 22 pkt, ale do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę zespół Juergena Kloppa zagra z West Hamem United, jeżeli "Młoty" przegrają, Liverpool zbliży się do Chelsea na jeden punkt.