Newcastle United wybrało nowego trenera. Fabrizio Romano ujawnia

W ostatnich tygodniach w Newcastle United doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Najpierw klub zyskał nowych właścicieli z Bliskiego Wschodu, którzy kupili go od znienawidzonego przez kibiców Mike'a Ashleya za około 300 milionów funtów. Niedługo później ze stanowiska trenera pierwszej drużyny został zwolniony Steve Bruce.

Znamy nazwisko nowego trenera Newcastle. Dość nieoczywisty wybór

Bruce pożegnał się z pracą w Newcastle 20 października, kilka dni po porażce 2:3 z Tottenhamem. Anglik zostawił zespół na przedostatnim miejscu w tabeli ze stratą do bezpiecznego miejsca. Nowym właścicielom Newcastle United nadal nie udało się jednak znaleźć żadnego zastępstwa. Drużynę w dalszym ciągu prowadzi tymczasowy szkoleniowiec Graeme Jones.

Cały czas trwały jednak intensywne negocjacje z kilkoma kandydatami. Władze Newcastle United celowały przede wszystkim w dwóch trenerów - Unaia Emery'ego i Paulo Fonsecę. W obu przypadkach rozmowy zostały jednak zerwane. Hiszpan miał być już nawet prawie dogadany z nowym klubem, ale w ostatniej chwili się wycofał. Media w ostatnich dniach łączyły jeszcze z angielskim klubem Ernesto Valverde.

Okazuje się jednak, że ostatecznie wybór padnie na kogoś innego. Według najnowszych informacji znanego włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano nowym trenerem Newcastle United zostanie Eddie Howe. 43-letni Anglik pozostaje bez pracy od sierpnia 2020 roku, kiedy to po ośmiu latach pracy został zwolniony z Bournemouth. Z nowym pracodawcą pozostały mu natomiast do ustalenia ostatnie szczegóły.

Eddie Howe przejął po raz pierwszy Bournemouth w 2008 roku, gdy klub był jeszcze w League Two. Już w drugim sezonie pracy wywalczył z zespołem awans do League One i niedługo po tym sukcesie przeniósł się do Burnley. W nowym klubie nie wiodło mu się najlepiej, więc w 2012 roku wrócił do Bournemouth, gdzie pracował nieprzerwanie aż do 2020 roku. W tym czasie zaliczył awans do Championship, a następnie do Premier League, w której dał się poznać światu, utrzymując mały klub z południa Anglii w najwyższej klasie rozgrywkowej przez pięć sezonów.