Szejkowie z Newcastle dostali potężny cios! Muszą błyskawicznie zmienić plany

Jeszcze we wtorek "The Times" informował, że Unai Emery zostanie nowym trenerem Newcastle United. Hiszpan jednak stanowczo zaprzecza. - Villarreal to mój dom - w środę oświadczył czterokrotny triumfator Ligi Europy, czym zadał szejkom z Arabii Saudyjskiej potężny cios.

4 Fot. Scott Heppell / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl