Antonio Conte rusza na zakupy. Do wydania aż 280 milionów euro! Na celowniku sześciu piłkarzy

We poniedziałek doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi w Tottenhamie. Ze stanowiska trenera pierwszej drużyny po zaledwie czterech miesiącach pracy został zwolniony Nuno Espirito Santo, a wraz z nim cały sztab szkoleniowy. O losie Portugalczyka zdecydowała ostatecznie niedzielna porażka na własnym stadionie z Manchesterem United 0:3.

Już następnego dnia natomiast poznaliśmy na następcę Nuno Espirito Santo, a został nim dobrze znany angielskim kibicom Antonio Conte. Włoch pozostawał bez pracy od końca ubiegłego sezonu, gdy po zdobyciu mistrzostwa Włoch pożegnał się z Interem Mediolan. O jego zatrudnieniu w Londynie mówiło się już latem, ale wtedy zdecydowano się ostatecznie na Portugalczyka. Jak się okazało, nie była to najszczęśliwsza decyzja.

Ogromne pieniądze dla Antonio Conte. Włoch chce sprowadzić aż sześciu zawodników z Serie A

Znany z gorącego temperamentu Conte ma teraz za zadanie gruntownie przebudować drużynę Tottenhamu i przywrócić jej dawny blask z czasów pracy Mauricio Pochettino. Włoch jednak dał się poznać już wcześniej ze swoich wysokich wymagań dotyczących transferów i wszystko wskazuje na to, że tak samo jest także tym razem. Jak informuje włoski portal Calciomercato.it 52-letni szkoleniowiec ma dostać do wydania nawet 280 milionów euro!

Dziennikarze portalu ustalili także, jakich zawodników ma już na oku Antonio Conte. W pierwszej kolejności Włoch chciałby widzieć w swojej drużynie dwóch zawodników Juventusu - Matthijsa De Ligta i Federico Chiesę. Skrzydłowy reprezentacji Włoch mieliby idealnie pasować do preferowanego przez niego ustawienia 3-5-2, natomiast Holender zostałby nowym filarem bardzo słabej obrony Tottenhamu. Obaj zawodnicy to prawdopodobnie wydatek około 160 milionów euro.

Kolejnymi zawodnikami, których chętnie w swojej nowej drużynie widziałby Conte są jego dwaj byli podopieczni z Interu Mediolan - Marcelo Brozović i Stefan De Vrij. Holenderski stoper miałby być tańszą opcją na środek obrony na wypadek braku porozumienia z de Ligtem, natomiast Chorwat to budżetowa opcja do środka pola, ponieważ jego kontrakt na San Siro obowiązuje już tylko do końca obecnego sezonu. Zimą mógłby więc podpisać już kontrakt i latem przyjść za darmo.

Z AC Milanu natomiast Antonio Conte ściągnąłby chętnie Alessio Romagnolego, który ma identyczną sytuację co Brozović. Ostatnim zawodnikiem w kręgu zainteresowania nowego szkoleniowca Tottenhamu jest napastnik Fiorentiny Dusan Vlahović. Serb nie chce przedłużyć wygasającego w 2023 roku kontraktu, więc włodarze włoskiego klubu z pewnością będą musieli go sprzedać. Jego cena oscyluje w okolicach 60 milionów euro.