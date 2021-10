Przemysław Płacheta w tym sezonie zmagał się z kontuzją, przez co opuścił cztery kolejki Premier League. W pozostałych pięciu spotkaniach nie łapał się nawet do kadry meczowej, więc sam fakt, że zasiadł na ławce rezerwowych Norwich w spotkaniu z Leeds United, już mógł go cieszyć w kontekście kolejnych meczów.

Przed przerwą nie padły żadne bramki, choć mogłoby się wydawać, że minimalną przewagę mają piłkarze Norwich. Zdecydowanie więcej działo się po przerwie. Leeds wyszło na prowadzenie w 56. minucie po bramce Raphinhi. Dwie minuty później był już remis, gdy do wyrównania doprowadził Omobamidele. Radość gospodarzy nie trwała długo - dwie minuty później, w 60. minucie, gola dla Leeds zdobył Rodrigo.

Przemysław Płacheta zadebiutował w Premier League!

W 88. minucie na boisku pojawił się Przemysław Płacheta, zaliczając tym samym swój debiut w Premier League. Był nawet bliski dojścia do pozycji strzeleckiej, jednak nie przyjął piłki w polu karnym rywala i ostatecznie nie pomógł drużynie w zmianie rezultatu.

Tym samym Leeds z Mateuszem Klichem na ławce rezerwowych wygrało 2:1 na stadionie Norwich. Drużyna Płacheta fatalnie radzi sobie w tym sezonie Premier League. Od początku sezonu zanotowali tylko dwa remisy w 10 meczach i zamyka tabelę ligową z dwoma punktami na koncie. Do Leeds, które jest na ostatnim bezpiecznym miejscu, traci już osiem punktów.