Wayne Rooney krytykuje piłkarzy Manchesteru United: To jest nie do przyjęcia

Manchester United ma za sobą zdecydowanie jeden z najgorszych dni w historii klubu. Czerwone Diabły przegrały 0:5 z Liverpoolem i była to najwyższa porażka w derbach Anglii na Old Trafford. Przyszłość Ole Gunnara Solskjaera stanęła pod znakiem zapytania, ale władze Manchesteru United wraz z sir Alexem Fergusonem zdecydowały, że Solskjaer poprowadzi drużynę w meczu z Tottenhamem.

W przypadku porażki Norweg prawdopodobnie pożegna się z posadą. Brytyjski "The Sun" podawał, że jedna z gwiazd klubu miała się zbuntować przeciwko trenerowi, ale do zarzutów odniósł się Paul Pogba. "Na pierwsze strony gazet trafiają wielkie kłamstwa" - napisał pomocnik na Twitterze.

Wayne Rooney krytykuje zawodników Manchesteru United. "Ciąży ogromna odpowiedzialność"

Wayne Rooney wypowiedział się na temat postawy zawodników Manchesteru United przed meczem z Tottenhamem. Szkoleniowiec Derby County uważa, że zawodnicy powinni mieć dużo więcej szacunku do Ole Gunnara Solskjaera. "Widzę zbyt wielu zawodników, którzy nie chcą uczestniczyć w grze defensywnej i nie dają z siebie maksimum dla tego klubu. To jest nie do przyjęcia. Na piłkarzach ciąży ogromna odpowiedzialność. Taki klub, jak Manchester United potrzebuje od nich zdecydowanie więcej. Łatwo zrzucić całą krytykę na trenera, kiedy zawodnicy zarabiają ogromne pieniądze" - powiedział.

Anglik przy okazji publicznie wsparł Ole Gunnara Solskjaera. "Manchester United przechodzi przez ciężki okres, ma przed sobą kilka trudnych tygodni. Każdy widzi, że Ole ma na sobie ogromną presję, ale ja wiem, że on jest wojownikiem. Będzie nadal robił dobre rzeczy i będzie wydobywał jeszcze więcej z piłkarzy, których ma do dyspozycji. Nie można podejmować decyzji zgodnych z tym, co chce prasa oraz kibice, na pewno władze klubu mają plan. Jestem pewny, że obserwują wszystko i chcą dowiedzieć się, czy drużyna idzie naprzód w najbliższej przyszłości, czy to z Ole, czy bez niego" - dodał Rooney.

Media w Wielkiej Brytanii wieszczą, że w przypadku zwolnienia Ole Gunnara Solskjaera pierwszym wyborem władz Manchesteru United będzie Brendan Rodgers, pracujący w Leicester City. Wcześniej faworytem mediów wydawał się być Antonio Conte, z którym zarząd Czerwonych Diabłów miał się skontaktować. Pojawiała się też kandydatura Zinedine'a Zidane'a, ale były szkoleniowiec Realu Madryt jest cierpliwy i czeka na to, aż zwolni się miejsce w reprezentacji Francji.