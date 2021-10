Media: Newcastle United wyznaczyło priorytet transferowy na zimowe okno. To gwiazda rywala

Mike Ashley był właścicielem Newcastle United w latach 2007-2021. Biznesmen postanowił sprzedać klub za 300 milionów funtów Mohammedowi Bin Salmanowi, który dysponuje majątkiem szacowanym na 320 miliardów funtów. Pozostałe kluby Premier League były oburzone, że władze ligi wydały zgodę na tę transakcję. W życie mają wejść nowe przepisy, które utrudnią przyszłe inwestycje właścicieli z Arabii Saudyjskiej. Jedna z osób z otoczenia Public Investmens Fund przekazała The Athletic, że właściciele mogą pociągnąć do odpowiedzialności zarówno władze ligi, jak i inne kluby z osobna, jeśli uznają, że rywale uchwalają przepisy, które są dyskryminujące.

Media: Ismailla Sarr głównym celem Newcastle United w zimowym oknie

Brytyjska gazeta "Daily Mail" informuje, że priorytetem Srok w zimowym oknie transferowym jest Ismailla Sarr z Watfordu. Senegalczyk występuje w ekipie Szerszeni od sierpnia 2019 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku. Wcześniej o Sarra pytał m.in. Liverpool czy Manchester United, ale żadna z tych transakcji nie została sfinalizowana. Watford wolałby poczekać ze sprzedażą Sarra do lata, ale Newcastle planuje podjęcie odważnych kroków, aby władze Szerszeni zmieniły zdanie.

Ismailla Sarr dołączył do Watfordu ze Stade Rennais za 30 milionów euro, więc można założyć, że odejdzie z klubu za zdecydowanie większą kwotę. Władze klubu z hrabstwa Hertfordshire uważają, że Sarr może osiągnąć równie wysoki poziom, co Jack Grealish w barwach Aston Villi. Reprezentant Anglii w minionym oknie przeniósł się do Manchesteru City za 117,5 miliona euro. "Sarr ma zdolność wpływania na przebieg każdego meczu, w którym gra. A to rzadka cecha. Widać, że szybcy skrzydłowi stają się coraz ważniejsi w fizycznych ligach, takich jak Premier League. Musimy chronić takich piłkarzy tak bardzo, jak tylko możemy" - mówił Filippo Giraldi, dyrektor techniczny Watfordu w marcu tego roku w podcaście Here We Go.

Ismailla Sarr rozegrał dziewięć spotkań w tym sezonie Premier League, w których zdobył cztery bramki. Głównie dzięki jego trafieniom drużyna prowadzona przez Claudio Ranieriego zajmuje 14. miejsce i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Kontrakt Sarra z Watfordem jest ważny do końca czerwca 2024 roku.