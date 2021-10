Eden Hazard zaproponowany. Może zmienić klub. ESPN potwierdza

Pobyt Edena Hazarda w Realu Madryt pozostawia wiele do życzenia. Reprezentant Belgii od momentu transferu często zmaga się z kontuzjami, co odbija się na liczbie rozegranych minut. Klub w ostatnich tygodniach szuka sposobu na to, aby spieniężyć Hazarda, ale też w poprzednim oknie transferowym skrzydłowy mógł zostać wypożyczony do Juventusu. Obecnie wyżej w hierarchii Carlo Ancelottiego od 30-latka jest m.in Vinicius Junior czy Rodrygo, o czym wspomniał szkoleniowiec po zakończeniu El Clasico. "Problemem Hazarda jest to, że trener woli innych piłkarzy" - stwierdził.

Media: Eden Hazard został zaoferowany klubom Premier League. Możliwy powrót

Portal ESPN donosi, że agenci Edena Hazarda zaoferowali go kilku klubom grającym na poziomie Premier League. Źródło wspomina, że w tym gronie znajduje się Chelsea oraz Newcastle United. Belg występował w ekipie The Blues w latach 2012-2019 i był tam jedną z czołowych postaci. W trakcie gry dla Chelsea Hazard zdobył m.in dwa mistrzostwa Anglii, FA Cup czy dwa puchary Ligi Europy. 30-latek jest piątym najlepszym strzelcem w historii ekipy z Londynu ze 110 trafieniami.

Newcastle United planuje ściągnięcie wielu gwiazd po tym, jak nowym właścicielem Srok został arabski Public Investments Fund. Jak dotąd media informowały o zainteresowaniu takimi zawodnikami, jak Timo Werner, Philippe Coutinho czy Federico Chiesa. Real liczy na to, że odzyska co najmniej połowę przeznaczonej kwoty na Hazarda (100 mln euro), co pozwoli im zbliżyć się m.in do zakupu Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund.

Eden Hazard rozegrał łącznie 53 spotkania w barwach Realu Madryt, w których zdobył pięć bramek oraz zanotował dziewięć asyst. Z powodu licznych urazów reprezentant Belgii opuścił aż 59 spotkań Los Blancos. Kontrakt Hazarda z drużyną ze stolicy Madrytu jest ważny do końca czerwca 2024 roku.