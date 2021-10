Zidane podjął decyzję ws. objęcia Manchesteru United. "Konkretne oferty"

Manchester United wysoko przegrał 0:5 z Liverpoolem w minioną niedzielę w spotkaniu dziewiątej kolejki Premier League. Wiele wskazywało na to, że klęska Czerwonych Diabłów sprawi, iż Ole Gunnar Solskjaer zostanie zwolniony z roli trenera pierwszego zespołu, ale Norweg ma dostać ostatnią szansę w najbliższym spotkaniu z Tottenhamem. Porażka w tym meczu będzie oznaczać zwolnienie Solskjaera.

Media: Zinedine Zidane nie jest zainteresowany posadą w Manchesterze United. Czeka na konkretną ofertę

Portal ESPN informuje, że Zinedine Zidane był jednym z dwóch kandydatów do zastąpienia Ole Gunnara Solskjaera w Manchesterze United. Szkoleniowiec nie jest jednak zainteresowany pracą w Anglii i nie skorzysta z propozycji właścicieli Czerwonych Diabłów. Zidane cierpliwie czeka na to, aż będzie mógł zastąpić Didiera Deschampsa w reprezentacji Francji. Wcześniej Zidane był łączony z posadą trenera Newcastle United.

Tym samym to oznacza, że następcą Ole Gunnara Solskjaera raczej zostanie Antonio Conte, który skontaktował się już z zarządem Manchesteru United. Włoch początkowo nie był chętny do objęcia zespołu w trakcie sezonu, ale może się to zmienić. Conte liczy na to, że będzie miał sporo do powiedzenia w kwestii transferów do klubu i jest chętny do ponownej pracy w Premier League. Szkoleniowiec widzi w zespole Czerwonych Diabłów bardzo duży potencjał i wie, jak go wykorzystać.

Manchester United po porażce z Liverpoolem spadł na siódme miejsce w tabeli z 14 punktami i traci trzy punkty do West Hamu, zajmującego czwartą pozycję i gwarantującą udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Spotkanie Czerwonych Diabłów z Tottenhamem odbędzie się w sobotę 30 października o godzinie 18:30.