Manchester United kontaktuje się z nowym trenerem. Piłkarze odwracają się od Solskjaera

- Tylko my jesteśmy winni tej porażki - powiedział po meczu z Liverpoolem zawodnik Manchesteru United, Cristiano Ronaldo. Drużyna Portugalczyka w niedzielę została rozbita przed własną publicznością aż 0:5, przez co na nowo ruszyła lawina spekulacji dotycząca przyszłości trenera zespołu, Ole Gunnara Solskjaera.

Chociaż Norwega bronił Ronaldo, a w poniedziałek to samo zrobił klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, to coraz więcej wskazuje na to, że posada Solskjaera jest bardzo niepewna. ESPN poinformował nawet, że niedzielna porażka z Liverpoolem mocno zachwiała częścią drużyny, która miała stracić wiarę w umiejętności szkoleniowca.

Manchester United skontaktował się z Conte

Oliwy do ognia dolał włoski Sky Sports. Według jego informacji Manchester United skontaktował się już z Antonio Conte w sprawie potencjalnego objęcia posady na Old Trafford. Włoch miał wyrazić zainteresowanie pracą w Manchesterze, jednak przed podjęciem decyzji miałby porozmawiać z władzami klubu na temat swojej roli w budowaniu tego nowego projektu. Od dawna wiadomo, że Conte jest wymagającym trenerem na rynku transferowym i z pewnością chciałby mieć wpływ na to, jacy zawodnicy trafią do zespołu w najbliższych okienkach transferowych.

Włoch, który w poprzednich dwóch sezonach z powodzeniem prowadził Inter Mediolan, pracował już w Premier League. W latach 2016-2018 Conte był trenerem Chelsea, z którą wywalczył mistrzostwo Anglii oraz Puchar Anglii.

Po dziewięciu kolejkach Manchester United zajmuje 7. miejsce w tabeli z 14 punktami na koncie. Do prowadzącej w lidze Chelsea zespół Solskjaera traci już osiem punktów. Niedzielna porażka z Liverpoolem była dla Manchesteru United drugą z rzędu w lidze. Tydzień temu drużyna przegrała z Leicester City 2:4. Wcześniej ekipa Solskjaera zremisowała z Evertonem (1:1) i przegrała z Aston Villą, co sprawia, że na zwycięstwo w lidze czeka od 19 września.

Przed przerwą na mecze reprezentacji Manchester United rozegra trzy bardzo trudne i ważne mecze. Zespół Solskjaera zagra kolejno z Tottenhamem, Atalantą i Manchesterem City. Mają być to spotkania, które zdecydują o przyszłośc norweskiego szkoleniowca w klubie.