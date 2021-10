To koniec? Mina sir Alexa Fergusona jest stemplem. Kompromitacja i wstyd. "Najgorszy dzień"

Manchesterowi United zdarzały się już bardzo wstydliwe porażki - jak 1:6 z Tottenhamem w poprzednim sezonie czy 1:6 w derbach z City dziesięć lat temu - ale dopiero to 0:5 z Liverpoolem jest ze wszech miar beznadziejne i doprowadziło sir Alexa Fergusona do gorączki. Poczerwieniał ze złości, zdegustowany patrzył na boisko z loży honorowej, kręcąc głową. Jego mina była jak barometr nastroju całego Old Trafford. Wynik to jedno, otoczka - drugie.

Sfrustrowany Cristiano Ronaldo wyładował złość kopiąc piłką w rywala, za co dostał tylko żółtą kartkę. Podobnie wyżył się też Paul Pogba, kopiąc Naby’ego Keitę. Jego sędzia już nie oszczędził i odesłał do szatni z czerwoną kartką. Później VAR odebrał Manchesterowi jedynego strzelonego gola, a Liverpool chęci na cokolwiek. Przez ostatnie pół godziny - gdy prowadził 5:0, a Mohamed Salah nasycił się hat-trickiem - oszczędzał siły, rzadko oddając rywalowi piłkę. W tym czasie Bruno Fernandes tylko machał rękami, Ronaldo spacerował przy bocznej linii, a stojący kilka metrów za nim Ole Gunnar Solskajer wydawał się oszołomiony. Trybuny zdążyły się przerzedzić. Realizator pokazał, że ze stadionu wyszły tłumy kibiców, które wolały na to nie patrzeć.

"Zrobił to celowo. Obrzydliwe". Ronaldo i Pogba pokazali drugie oblicze

Ole Gunnar Solskajer ma samochód, którym nie potrafi jeździć. Zamiast pędzić po trofea, wypada na co drugim zakręcie

Dwie godziny wcześniej Solskjaera witały brawa. Gdy wychodził z tunelu i szedł wzdłuż bocznej linii na ławkę rezerwowych, część kibiców jeszcze mu czapkowała. Po odrobieniu strat z Atalantą w Lidze Mistrzów, humory nieco się poprawiły. Solskjaer zatańczył nad przepaścią. Ale gdy tą samą drogą szedł do szatni po porażce 0:5 z Liverpoolem, żegnała go cisza i gwizdy. Wpadł w przepaść. Długo krytykowanie go uchodziło za świętokradztwo, ale po trzech porażkach w ostatnich pięciu ligowych meczach nawet kochający go kibice powątpiewają, czy jest wystarczająco dobrym trenerem, by prowadzić tak wzmocniony zespół.

Oczekiwania są kluczowe dla oceny. Solskjaer przez dwa i pół roku wykonał niezłą robotę - wrócił z United do Ligi Mistrzów, co sezon poprawiał pozycję w lidze, rozwinął też kilku młodych piłkarzy i scalił zespół z kibicami po traumatycznych ostatnich miesiącach z Jose Mourinho na ławce. Zapracował u przełożonych na zaufanie. Dlatego, gdy w zeszłym sezonie przegrał finale Ligi Europy i został tylko z wicemistrzostwem Anglii, wzmocnili zespół, a jemu dali nowy kontrakt, by zrobił ostatni krok i zwieńczył dzieło. Do obrony doszedł mistrz świata Rafael Varane, do ataku - Cristiano Ronaldo, a i tak najdroższy był angielski supertalent Jadon Sancho, kupiony za 85 milionów euro z Borussii Dortmund. Paul Pogba został, Mason Greenwood zdążył dojrzeć, a Harry Maguire i Luke Shaw wrócili do klubu ze srebrnymi medalami za wicemistrzostwo Europy. Solskjaer dostał drogi samochód, którym jednak nie potrafi jeździć. Zamiast pędzić po trofea, wypada na co drugim zakręcie.

Porażka 0:5 w tak prestiżowym meczu ma wszystko, by być jego końcem i całkiem trafnym podsumowaniem ostatnich tygodni. Dziury między obroną a środkiem pola, które raziły podczas meczu z Liverpoolem, pojawiały się też w poprzednich spotkaniach, przez co Manchester United w sześciu ostatnich spotkaniach tracił bramki średnio co 24 minuty. Mecz z Liverpoolem był trzynastym z rzędu na Old Trafford, w którym zespół Solskjaera nie zachował czystego konta. Taka seria przydarzyła się Manchesterowi pierwszy raz od 1964 r. Po dziewięciu kolejkach Premier League jego drużyna ma 8 punktów mniej niż liderująca Chelsea i 15 straconych goli, czyli tyle samo, co pozostające bez zwycięstwa Burnley. Odpadała też z Pucharu Ligi po porażce z West Hamem United. W Lidze Mistrzów jest na pierwszym miejscu w grupie, bo w ostatnich minutach wyrwała zwycięstwa Villarrealowi i Atalancie. Wyniki są jednak zdecydowanie lepsze niż gra. Manchester United ma problemy taktyczne i psychologiczne, a Ole Gunnar Solskjaer wydaje się kompletnie nad tym nie panować.

Solskjaer załamany po kompromitacji na Old Trafford. "Jesteśmy na dnie"

"To najgorszy dzień, odkąd jestem trenerem"

Solskjaera trudno nie lubić. Regularnie wręcza szeregowym pracownikom klubu norweskie czekoladki i najpewniej wygrałby w konkursie na najsympatyczniejszego trenera w Premier League lub najbardziej uprzejmego mieszkańca Manchesteru. Ale na boisku nie daje argumentów, by go bronić. Wielu piłkarzy United jest bez formy, na Sancho brakuje pomysłu, a organizacja leży, co dobitnie pokazał mecz z Liverpoolem. Gdy piłkarze Kloppa doskakiwali do pressingu, nie było, gdzie wetknąć szpilki. Gdy to samo próbowali robić piłkarze Manchesteru, wystarczyły dwa podania, by uwolnić się spod ich nacisku. "Zastanawiam się, jak trener kazał im bronić. Jaki miał na to pomysł. Co zespół miał robić. Patrzę i nie mam pojęcia" - analizował w telewizyjnym studiu Gary Neville, były obrońca Manchesteru United.

Znów potwierdziło się, że jeśli indywidualności - Ronaldo, Fernandes i Pogba - zawodzą, zespół jest bezradny. Trener nie pomaga. Widać to w meczach z najsilniejszymi. W poprzednim sezonie Manchester United ani razu nie wygrał z Liverpoolem, Chelsea, Manchesterem City czy Tottenhamem. Solskjaer po blisko trzech latach wciąż nie wypracował zespołowej tożsamości. Jego Manchester jest nijaki, co tydzień inny. Ostatnio - coraz gorszy.

- Nie jest łatwo znaleźć słowa po takim meczu. To najgorszy dzień, odkąd jestem trenerem. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy pod względem indywidualnym i jako drużyna. Nie można dawać takiemu zespołowi jak Liverpool takich okazji. Niestety to zrobiliśmy i biorę za to pełną odpowiedzialność - deklarował Solskjaer na pomeczowej konferencji.

"#OleOut" znów stał się popularnym hasztagiem w mediach społecznościowych, a mina sir Alexa Fergusona - według wielu dziennikarzy - jest stemplem na jego zwolnieniu. Norweg zapytany o swoją przyszłość, powiedział: - Jako człowieka Manchesteru United boli mnie ta porażka. Patrzę na poprzedni sezon i 1:6 z Tottenhamem... 0:5 z Liverpoolem jest gorsze. Dużo gorsze. Musimy to szybko przepracować. Doszliśmy za daleko jako grupa, by teraz się poddać. Jesteśmy już zbyt blisko celu, by się poddać. Wierzę w siebie i zbliżam się do tego, czego chcemy w klubie, choć ostatnie wyniki nie były dobre. W następnym tygodniu gramy z Tottenhamem na wyjeździe, później z Atalantą i Manchesterem City. Musimy podejść do tego z odpowiednim nastawieniem. Manchester United miał już w przeszłości trudne okresy i zawsze wracał.

Magiczny Mourinho nie wytrzymał ciśnienia. Zielińskiego praktycznie nie było

Właściciele Manchesteru United muszą podjąć decyzję. Kibice Liverpoolu szyderczo podpowiadali: "Zostawcie Solskjaera!"

Tydzień temu, po porażce 2:4 z Leicester City, Solskjaer otrzymał wsparcie od swoich szefów, ale 0:5 z Liverpoolem odbiera zaufanie. Według angielskich dziennikarzy szanse na zwolnienie Norwega są całkiem spore. Nie wiadomo tylko, kiedy nastąpi. Trzeba pamiętać o różnicy czasowej między Wyspami a Stanami Zjednoczonymi, gdzie siedzibę mają państwo Glazerowie, właściciele klubu, a także o ich cierpliwość do ostatnich trenerów: Davida Moysa zwolnili dopiero, gdy matematycznie stracił szanse na awans do Ligi Mistrzów, Lousa van Gaala odprawili pod koniec sezonu, chociaż jego zespół zawodził już od Bożego Narodzenia, a Jose Mourinho pozostał trenerem do grudnia, mimo że już od lata nie dało się z nim wytrzymać. W dodatku żaden z tych trenerów nie cieszył się taką sympatią i sentymentem właścicieli, jak Solskjaer. Mimo to, temat jego zwolnienia jest jednak poważny, bo Manchester United, przy tych wydatkach i inwestycjach, nie może nie awansować do Ligi Mistrzów.

Większość ekspertów i dziennikarzy jest zgodna - Solskjaer sprawił, że Manchester United jest lepszy, ale nie ma wystarczających umiejętności, by znów uczynić ten klub najlepszym. Zresztą, kibice rywali też czują, że United z światowej klasy specjalistą na ławce, od razu byliby kandydatem do mistrzostwa. Dlatego fani Liverpoolu szyderczo apelowali do Glazerów: "Zostawcie Solskjaera!", "Ole musi zostać!".