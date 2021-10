"Zrobił to celowo. Obrzydliwe". Ronaldo i Pogba pokazali drugie oblicze

Tego, co działo się na Old Trafford, nikt nie był w stanie przewidzieć! Liverpool błyskawicznie objął prowadzenie, bo już w 5. minucie spotkania, gdy Naby Keita pokonał Davida de Geę. Kilka minut później wynik podwyższył Diogo Jota, a pozostałe trzy bramki należą do Mohameda Salaha. Poza strzelonymi golami kibicom pozostaną w głowach jeszcze dwa obrazki.

Jeszcze w pierwszej połowie o piłkę walczyli Cristiano Ronaldo i Curtis Jones. Portugalczyk powalił rywala przy linii bocznej, jednak piłka powędrowała wprost pod nogi leżącego pomocnika Liverpoolu. Ronaldo postanowił więc kopnąć w piłkę, narażając jednocześnie swojego przeciwnika na kontuzję, ponieważ piłka wciąż tkwiła pod ciałem Jonesa.

Zachowanie Cristiano Ronaldo wymagało interwencji sędziego. Do 36-latka bardzo szybko podbiegli inni piłkarze Liverpoolu, którym nie spodobało się zachowanie Portugalczyka. Mało brakowało, a doszłoby do bójki między piłkarzami obu zespołów. Arbiter natomiast ukarał Ronaldo żółtą kartką.

Paul Pogba sfaulował celowo? Keita kontuzjowany. Czerwona kartka to był obowiązek sędziego

Nieprzyjemnych incydentów nie brakowało również po przerwie. Na samym początku drugiej połowy w miejsce Masona Greenwooda pojawił się Paul Pogba. Francuz spędził na boisku zaledwie kwadrans, bo w 60. minucie tzw. "saneczkami" wleciał w nogi Naby'ego Keity. Gwinejczyk wymagał interwencji służb medycznych, a boisko opuścił na noszach. Pogba z kolei został początkowo ukarany żółtą kartką, ale po weryfikacji VAR sędzia zmienił decyzję i pokazał pomocnikowi czerwony kartonik.

Pojawia się więc pytanie: czy Paul Pogba wiedział, jakie mogą być konsekwencje jego zachowania? Nie tylko w kontekście kary, która może go spotkać, ale także skutki zdrowotne, z jakimi będzie musiał się mierzyć Naby Keita. Według części kibiców wykroczenie to było zaplanowane. "Pogba dobrze wiedział, co robi. Ewidentnie uśmiecha się [po otrzymaniu czerwonej kartki]", "Jestem przekonany, że Pogba miał koniec gó***ej taktyki Ole [Gunnara Solskjaera] i zrobił to celowo. Obrzydliwe" - czytamy na Twitterze.

Liverpool cały czas utrzymuje się na 2. pozycji w tabeli Premier League, tracąc jedynie jeden punkt do liderującej Chelsea i nadal będąc jedynym niepokonanym zespołem w obecnym sezonie. Manchester United nie wykorzystał potknięć Brighton i Tottenhamu, i pozostaje na 7. pozycji, tracąc już osiem punktów do lidera.